‘Alternatif tıpçıyım’ dedi, kadınların dudaklarını bu hale getirdi

DUYGU Ö., kendisini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda ‘alternatif tıp uzmanı’ olarak tanıtmış, Almanya genelinde bini aşkın kadının dudaklarına ve burun bölgesine ‘hyaluronik asit’ enjekte etmişti. Otel odalarında ve evinde kabul ettiği kadınlardan işlem başına 350 ila 650 Euro arasında para alan 27 yaşındaki Duygu Ö., savcının iddiasına göre bu yolla 1 milyon 300 bin Euro kazanç elde etti. Türk ve Alman vatandaşı olan Duygu Ö.’nün botoks yaptığı bazı kadınlarda deforme görülürken, bazılarının yüzünde ise izler kaldı.

Savcının, ‘sağlık yasalarını ihlal’, ‘dolandırıcılık’, ‘vergi kaçırma’ ve ‘adam yaralama’ suçlarından dava açtığı Duygu Ö., mahkemede verdiği ifadede, “Benim bunu yapma iznim ve hakkım olmadığını biliyordum. Ancak çok büyük övgüler alıyordum” diyerek kendisini savundu.



CEZA İNDİRİMİ UYGULANDI

Duygu Ö.’nün ailesi maliye ile anlaşarak 100 bin Euro vergi ödediği için mahkeme de cezada indirime gitti. Sanık, 2 yıl 8 ay hapis cezası alırken, benzer suçu işleyen Duygu’nun 29 yaşındaki kuzeni Lara G. ise yaklaşık iki ay önce 4 yıl hapis cezası almıştı. Lara G.’nin maliyeye vergi ödemediği için cezasının yüksek olduğu belirtilmişti. Hem Lara G.’nin hem de Duygu Ö.’nün dudaklarına botoks yaptığı kadınların büyük bölümünün dudakları gereğinden fazla şişti, siyahlaştı ve çukurlar oluştu. Bazı kadınlar ise sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla Duygu Ö. ve Lara G.’ye botoks yaptırmamaları konusunda vatandaşları uyardı.