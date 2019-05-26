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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
26.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Yarın, Sebastian Kurz’un kader günü

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Yarın, Sebastian Kurz’un kader günü

Avusturya’da yarın mecliste hükümet için verilen güvenoyu önergesi oylanacak. Hükümet güvenoyu alamazsa, 31 yaşındaki Başbakan Sebastian Kurz, görevini bırakmak zorunda kalacak.

AVUSTURYA’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin yer aldığı video skandalından sonra başlayan hükümet krizi devam ediyor. Başbakan Kurz’un kaderinin belirleneceği oylamanın, yarın öğlen saatlerinde yapılması bekleniyor. Eğer hükümete güvenoyu çıkmazsa, Kurz, Avusturya’da en kısa süre başbakanlık yapan siyasetçi olarak tarihe geçecek. 183 üyeli parlamentoda Kurz’un liderliğini yaptığı ÖVP’nin 61, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPÖ) 52, FPÖ’nün 51, Neos’un 10, ‘Jetzt’ (Şimdi) grubunun 7 ve iki de bağımsız milletvekili bulunuyor.
Yapılacak güven oylamasında kilit rolü muhalefette bulunan sosyal demokratlar oynayacak. Ancak SPÖ’nün nasıl bir tavır alacağı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümetin düşmesi durumunda eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi için bir kişiyi başbakan olarak atayacak. Oylamadan hemen sonra başbakan ismini açıklamayı planlayan Cumhurbaşkanı Bellen’in, 80 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’e bu görevi vermesi konuşuluyor.

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