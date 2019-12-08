CDU olarak koalisyon hükümetini sürdürmekten yana ve varılan koalisyon sözleşmesi bağlı olduklarını belirten Kramp Karrenbauer, şunları söyledi: “Aynı bağlılığı ve kararlılığı SPD’den de bekledim. SPD’nin içinde sürdürülen tartışma her önemli kararda hükümetin önüne gelmesi durumunda, Almanya için iyi olmaz. Bu hükümet Almanya için görevde, partilerin travmalarını tedavi etmek için değil. Buz keskin bir politika sürdürmüyoruz. Ben ‘kırmızı çizgi’ gibi keskin tutum almam. Ancak ‘Bu olmazsa biz gideriz’ gibi şartları da kabul edemem. Bu ne demek? SPD bir daha mı üyelerine soracak? Bir daha mı Genel Kurula gidecek? Bu durum temel olarak hükümet için iyi değil. Hükümet görevini sürdürürken hem CDU hem de CSU yeni parti yönetimini ve genel başkanını seçti. Hiçbir zaman da ‘Koalisyon sözleşmesini yeniden pazarlığa açmalıyız’ demedik. SPD, hem hükümeti sonlandırmak isteyecek hem de istediklerinin hükümet tarafından gerçekleşmesini bekleyecek. Yarım hamilelik gibi yarım iktidar da olmaz.”

Hükümetin küçük ortağı CSU da SPD’nin koalisyon sözleşmesi dışında yapacağı hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.