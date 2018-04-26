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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI-BERLİN / Fotoğraflar: AP-Reuters-AFP
26.04.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Yahudi düşmanlığına karşı kipa taktılar

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Yahudi düşmanlığına karşı kipa taktılar

Almanya’da son dönemde Yahudilere yönelik saldırıların artması üzerine ülke genelinde gösteriler düzenlenerek Yahudilerle dayanışma gösterildi. Gösterilere federal ve eyalet düzeyinde çok sayıda politikacı da destek verdi.

ALMANYA’da son dönemde Yahudi düşmanlığı arttı. Özellikle Almanya’ya sığınan mültecilerin Yahudilere yönelik saldırılarında artış olması üzerine ülke genelinde Yahudilerle dayanışmak için ‘Kipa tak’ sloganıyla gösteriler düzenlendi. Berlin, Köln, Potsdam ve Erfurt gibi kentlerde düzenlenen gösterilere federal ve eyalet yöneticileri ile birlikte çok sayıda sivil toplum kurum ve kuruluş temsilcisi ile üyeleri destek verdi. 

Yahudi düşmanlığına karşı kipa taktılar

Gösterilerin en büyüğü Berlin’de yapıldı. ‘Berlin Kipa Takıyor’ sloganıyla yapılan dayanışma gösterisine aralarında Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, Sağlık Senatörü Dilek Kolat, Federal Meclis milletvekilleri Canan Bayram, Cem Özdemir, Sevim Dağdelen ile çok sayıda senatör ile farklı siyasi partilere mensup milletvekillerinin katıldığı gösteri büyük ilgi gördü. Gösteriye katılanların hepsi kipa takarak Yahudi düşmanlığına tavır aldı.
2 bin 500 kişinin katıldığı Berlin’deki gösteriye Müslüman ve Hıristiyan din adamları da destek verdi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, artan düşmanlık nedeniyle Yahudi anne ve babalar arasında endişenin arttığını ve artık anne ve babalar çocuklarının kipa ile dolaşmalarına izin vermediğini söyledi.

Yahudi düşmanlığına karşı kipa taktılar

NEUKÖLLN’DE SALDIRI
Berlin’in Neukölln semtinde ise yapılan dayanışma gösterisi 15 dakika sonra bitirilmek zorunda kalındı. Kimliği öğrenilemeyen Arap kökenli bir saldırgan göstericilere saldırdı. İsrail bayrağını almak isteyen gösterici etkisiz hale getirildi. Polis göstericiyi gözaltına aldı. Olayların daha fazla büyümemesi ve göstericilere yönelik yeni saldırıların olabileceğini göz önünde tutan organizatörler, eylemi 15 dakika sonra sonlandırdı.

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