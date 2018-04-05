‘Ya imzalarsınız, ya dışarda kalırsınız’

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de din görevlisi yetiştirmek için Humboldt Üniversitesi’nde İslam Enstitüsü Kürsüsü’nün kurulmasında İslam cemiyetleriyle üniversite ve Berlin Senatosu arasında çıkan anlaşmazlık restleşmeye dönüştü. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, başta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) olmak üzere beş İslam cemiyetini 13 Nisan’da toplantıya çağırdı. Müller sözleşmeyi henüz imzalamamış olan DİTİB’le birlikte dört İslam cemiyetine “Ya sözleşmeyi imzalarsınız, ya da dışarıda kalırsınız” diyecek.

İslam Enstitüsü’nün kuruluşuyla görevlendirilen ortaçağ tarihi Profesörü Michael Borgolte de, DİTİB’in “Müzakere süreci devam ediyor” sözlerine tepki gösterdi. Prof. Borgolte, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Müzakere süreci artık bitmiştir. Yeniden bir müzakere kesinlikle olmayacak. Ya DİTİB bu tarihi şansı kullanır ve İslam Enstitüsü’nün kuruluşuna katılarak, söz sahibi olur ya da dışarıda kalır. Eyalet Başbakanı bu cemiyetleri 13 Nisan’da bir toplantıya çağırdı. Bu son şans. Sözleşmeyi imzalamayan dışarıda kalacak. Burada sorun içerik değil. DİTİB bunu güç sorunu yapıyor. Enstitüde ders verecek öğretim üyelerine bu cemiyetler tek başına karar vermek istiyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bir yıldır yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldı. Danışma Kurulu’nda cemiyetlerle birlikte dört Müslüman öğretim üyesi daha oturacak. DİTİB Danışma Kurulu’nda öğretim üyelerinin olmasını istemiyor. Ancak bu anayasa açısından da mümkün değil. Çünkü bu cemiyetler Müslümanların çoğunluğunu değil, yüzde 20-25’ini temsil ediyor. Bu nedenle dört Müslüman öğretim üyesinin Danışma Kurulu’nda oturması karara bağlandı. Sözleşme tekrar müzakereye açılmayacak.”

Enstitünün bu yıl sonu öğretime başlaması planlanıyordu. Ancak sözleşmenin imzalanmaması nedeniyle Enstitü’nün açılışı gecikecek. Prof. Borgolte açılışın en erken 2019 sonu kış sömestresinde olacağını belirtti.

DİTİB: ‘MÜZAKERE SÜRÜYOR’ DEMİŞTİ

İslam Enstitüsü’nün kurulması için bir yıl boyunca DİTİB, Milli Görüş teşkilatına bağlı İslam Federasyonu, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Müslümanlar Merkez Konseyi ve Şii İslam Cemiyeti ile müzakereler yapıldı. Müzakereler sonucu bir sözleşme hazırlandı. Sözleşmeye göre müfredat ve öğretim üyelerinin atanmasında Danışma Kurulu söz sahibi olacak. Danışma Kurulu’nda bu beş İslam cemiyetinin temsilcileri ve üniversitenin belirleyeceği dört Müslüman öğretim üyesi oturacak. Sözleşmeye göre kararlar üçte iki çoğunlukla alınacak. Sözleşmenin 1 Nisan’a kadar imzalanması gerekiyordu. Ancak bu tarihe kadar sadece Şii İslam Cemiyeti sözleşmeyi parafladı. Diğer dört cemiyet henüz imzalamadı. DİTİB henüz imzalamamasına gerekçe olarak, başta oylama usulü olmak üzere görüşülmesi gereken bazı noktalar olduğunu gösterdi ve “Bizim için müzakere süreci devam ediyor” dedi.