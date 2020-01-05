Wilma Elles Almanya’ya dönüyor

TÜRKİYE’de ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisiyle şöhret olan Wilma Elles, Express gazetesine konuştu. İş insanı Göğüş’ten, 4 yaşında Milat ve Melodi adında bir kız ve bir erkek ikizleri olan Elles, “Çocuklarım benim için en büyük mutluluk. Onlar okul çağına gelmeden önce yaşayacağım yeri belirlemeliyim. Bunun için iki senem var” dedi. Elles, Berlin ya da Köln’e yerleşeceğini söyledi. Köln’de ailesinin yaşadığını ancak yeni oynadığı filmin çekimleri için sık sık Berlin’e gittiğini, bu nedenle Berlin’e de yerleşebileceğini belirten başarılı yıldız, Türkiye’de Çanakkale savaşını konu alan ‘Mendilim Kekik Kokuyor’ filminde ve ‘Arka Sokaklar’ adlı dizide oynadı. ABD’de çekilen ‘Me Too’ skandalını konu alan ‘Insurrection’ filminde film yapımcısını canlandıran Elles, Almanya’da ise bu yıl vizyona girecek olan sinema filminde başrolü paylaşıyor.