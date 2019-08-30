VW’nin Türkiye’ye fabrika planında tek pürüz kaldı

ALMAN otomotiv devi Volkswagen’in (VW) Doğu Avrupa’da kurmak istediği yeni fabrikası için yer belirleme çalışmalarında sona gelindi. VW ile Türk yetkililer arasında yürütülen görüşmeleri takip eden ancak isminin açıklanmasını istemeyen iki kişi, konuyla ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Buna göre Volkswagen, Türkiye’ye bir milyar Euro yatırım yapmaya hazır.

VW’NİN TALEBİ NE

VW ile Türk makamları arasında sürdürülen görüşmelerde sadece bir noktanın açık olduğunu ifade eden kaynaklar, bunun da Türkiye’deki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili olduğunu belirtti. VW’nin bu konuda ne gibi bir talepte bulunduğunu dile getirmeyen kaynaklar, yerel otomobil üreticilerini mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ÖNERİYİ CUMHURBAŞKANINA GÖTÜRECEKLER

ÖTV, büyük hacimli motorlu araçların sahiplerini daha yüksek vergiye tabi tutuyor. Bu yüzden de Türkiye’de yeni araç piyasasındaki otomobillerin yüzde 90’ından fazlası, 1,6 litre ve daha altındaki hacimli araçlardan oluşuyor. “Açıkta olan bir konu var, o da vergi sistemi” diyen kaynak, bu konuda yakın bir zamanda çözüm bulunamaz ise resmi makamlardan vergi sisteminde ileride değişiklik yapılacağına dair söz alınmasının da VW için yeterli olacağını dile getirdi. Bu önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürülmesinin planlandığını aktaran kaynağa göre, fabrikanın yeri ile ilgili nihai kararın açıklanmasına çok az bir zaman kaldı.

VW MERKEZİ AÇIKLAMA YAPMADI

Volkswagen’in Almanya’nın Wolfsburg kentindeki merkezi, ismini vermek istemeyen iki kaynağın bu açıklamaları hakkında yorum yapmadı. VW’nin kuracağı yeni tesiste Volkswagen’in yanı sıra, holding bünyesindeki diğer markalardan Seat ve Skoda’nın da üretimi yapılacak. Söz konusu fabrika ile ilgili olarak VW’nin Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan’ı da düşündüğü belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz ay ortaya atılan bazı iddialara göre Volkswagen yönetimi fabrikanın Türkiye’de, İzmir’de kurulmasına büyük ölçüde karar vermiş durumda.