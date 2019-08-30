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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe - Fotoğraflar: dpa
30.08.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

VW’nin Türkiye’ye fabrika planında tek pürüz kaldı

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VW’nin Türkiye’ye fabrika planında tek pürüz kaldı

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Doğu Avrupa’da kurmayı planladığı fabrika konusunda Türkiye’nin favori ülke olduğu ve anlaşmanın önünde sadece tek bir pürüz kaldığı iddia edildi.

ALMAN otomotiv devi Volkswagen’in (VW) Doğu Avrupa’da kurmak istediği yeni fabrikası için yer belirleme çalışmalarında sona gelindi. VW ile Türk yetkililer arasında yürütülen görüşmeleri takip eden ancak isminin açıklanmasını istemeyen iki kişi, konuyla ilgili Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Buna göre Volkswagen, Türkiye’ye bir milyar Euro yatırım yapmaya hazır.

VW’NİN TALEBİ NE
VW ile Türk makamları arasında sürdürülen görüşmelerde sadece bir noktanın açık olduğunu ifade eden kaynaklar, bunun da Türkiye’deki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili olduğunu belirtti. VW’nin bu konuda ne gibi bir talepte bulunduğunu dile getirmeyen kaynaklar, yerel otomobil üreticilerini mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ÖNERİYİ CUMHURBAŞKANINA GÖTÜRECEKLER
ÖTV, büyük hacimli motorlu araçların sahiplerini daha yüksek vergiye tabi tutuyor. Bu yüzden de Türkiye’de yeni araç piyasasındaki otomobillerin yüzde 90’ından fazlası, 1,6 litre ve daha altındaki hacimli araçlardan oluşuyor. “Açıkta olan bir konu var, o da vergi sistemi” diyen kaynak, bu konuda yakın bir zamanda çözüm bulunamaz ise resmi makamlardan vergi sisteminde ileride değişiklik yapılacağına dair söz alınmasının da VW için yeterli olacağını dile getirdi. Bu önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürülmesinin planlandığını aktaran kaynağa göre, fabrikanın yeri ile ilgili nihai kararın açıklanmasına çok az bir zaman kaldı.

VW MERKEZİ AÇIKLAMA YAPMADI
Volkswagen’in Almanya’nın Wolfsburg kentindeki merkezi, ismini vermek istemeyen iki kaynağın bu açıklamaları hakkında yorum yapmadı. VW’nin kuracağı yeni tesiste Volkswagen’in yanı sıra, holding bünyesindeki diğer markalardan Seat ve Skoda’nın da üretimi yapılacak. Söz konusu fabrika ile ilgili olarak VW’nin Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan’ı da düşündüğü belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz ay ortaya atılan bazı iddialara göre Volkswagen yönetimi fabrikanın Türkiye’de, İzmir’de kurulmasına büyük ölçüde karar vermiş durumda.

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