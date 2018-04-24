‘Vizeye rağmen sorgulanıyoruz’
Almanya’da Hannover fuar alanında Uluslararası Sanayi Fuarı ile alanında dünyanın en büyük ihtisas fuarı Uluslararası Lojistik Fuarı (CeMAT) bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak Hannover Fuar alanında HANNOVER MESSE başlığı altında birleştirildi. Pazartesi günü başlayan fuar, cuma gününe kadar devam edecek.
HANNOVER Sanayi Fuarı Hareket, Güç ve Otomasyon Sistemleri, Bilgi İşlem Sistemleri, Enerji ve Çevre Teknolojileri, Endüstriyel Üretim Teknolojileri ve Araştırma - Geliştirme Teknolojileri fuarlarından oluştu. Fuarın bu yılki partner ülkesi Meksika.
Fuardaki Türk stantlarını gezip yetkililerle görüşen Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı, “Dünyanın en büyük sanayi fuarı niteliğinde olan Hannover Uluslararası Sanayi Fuarında bu yıl, 75 ülkeden 5000’in üzerinde firma ürünlerini sergileyecek. 109 firma ile katılım gerçekleştiren Türkiye, katılımcı sayısı bakımından 9’uncu ülke konumundadır. Endüstri 4.0 başta olmak üzere; enerji, tasarım ve metal teknolojilerindeki gelişmelerin takip edilmesinde ve ihracatçılarımızın mevcut pazarlarını güçlendirerek yeni iş ve yatırım imkanları elde etmesine önemli katkı sağlayacak olan fuara ülkemiz meslek kuruluşlarının da ilgi göstermesi sevindirici. CeMAT 2018 Uluslararası Lojistik Fuarı’na ise Ülkemiz 23 katılımcı firma ile katılıp, alanındaki katılımcı sayısı bakımından 6’ncı sırada yer alıyor” dedi.
ALMANYA’DA OFİS AÇIN
Fuara katılan firma yetkilileriyle yakından ilgilenip, sorunlarını dinleyen ve Almanya hakkında bilgi veren Sandallı, “İlişkilerinizi sürekli kılacak şekilde sürdürmenizde büyük yarar var. Almanya piyasasına daha kolay girebilmeniz için burada bir ofisiniz olması sizin önünüzü açacaktır” tavsiyesinde bulundu.
Fuara Ekonomi Bakanlığının görevlisi olarak katılan Genel Müdür Arzu Yılmaz, “Bazı dönemlerde ülkeler ve şirketler arası geçici sıkıntılar çıkabilir. Bundan etkilenmeden siz muhataplarınızla sürekli ilişkide olunuz. Karşılıklı olarak bizlerin her açıdan kuvvetli bağları vardır. Ticari ilişkilerimizin devamında her ülkenin de faydası var” dedi.
İTO YETKİLİSİNDEN TEPKİ
Fuara katılan İTO Vize Başkanı Dursun Topçu, “Yıllardır Hannover’de fuarlara katılıyorum. İstanbul’dan vizemizi de almışız. Buna rağmen havaalanı girişinde parmak izi aldılar. Değişik, anlamsız sorular sordular. Bunca ticari ilişkilerimizin olduğu bir ülkeye girişte bunlarla karşılaşmamıza anlam veremiyorum” dedi.
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