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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ekrem SAĞIR / HANNOVER
24.04.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

‘Vizeye rağmen sorgulanıyoruz’

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‘Vizeye rağmen sorgulanıyoruz’

 Almanya’da Hannover fuar alanında Uluslararası Sanayi Fuarı ile alanında dünyanın en büyük ihtisas fuarı Uluslararası Lojistik Fuarı (CeMAT) bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak Hannover Fuar alanında HANNOVER MESSE başlığı altında birleştirildi. Pazartesi günü başlayan fuar, cuma gününe kadar devam edecek.

HANNOVER Sanayi Fuarı Hareket, Güç ve Otomasyon Sistemleri, Bilgi İşlem Sistemleri, Enerji ve Çevre Teknolojileri, Endüstriyel Üretim Teknolojileri ve Araştırma - Geliştirme Teknolojileri fuarlarından oluştu. Fuarın bu yılki partner ülkesi Meksika.

Fuardaki Türk stantlarını gezip yetkililerle görüşen Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı, “Dünyanın en büyük sanayi fuarı niteliğinde olan Hannover Uluslararası Sanayi Fuarında bu yıl, 75 ülkeden 5000’in üzerinde firma ürünlerini sergileyecek. 109 firma ile katılım gerçekleştiren Türkiye, katılımcı sayısı bakımından 9’uncu ülke konumundadır. Endüstri 4.0 başta olmak üzere; enerji, tasarım ve metal teknolojilerindeki gelişmelerin takip edilmesinde ve ihracatçılarımızın mevcut pazarlarını güçlendirerek yeni iş ve yatırım imkanları elde etmesine önemli katkı sağlayacak olan fuara ülkemiz meslek kuruluşlarının da ilgi göstermesi sevindirici. CeMAT 2018 Uluslararası Lojistik Fuarı’na ise Ülkemiz 23 katılımcı firma ile katılıp, alanındaki katılımcı sayısı bakımından 6’ncı sırada yer alıyor” dedi.

ALMANYA’DA OFİS AÇIN
Fuara katılan firma yetkilileriyle yakından ilgilenip, sorunlarını dinleyen ve Almanya hakkında bilgi veren Sandallı, “İlişkilerinizi sürekli kılacak şekilde sürdürmenizde büyük yarar var. Almanya piyasasına daha kolay girebilmeniz için burada bir ofisiniz olması sizin önünüzü açacaktır” tavsiyesinde bulundu.
Fuara Ekonomi Bakanlığının görevlisi olarak katılan Genel Müdür Arzu Yılmaz, “Bazı dönemlerde ülkeler ve şirketler arası geçici sıkıntılar çıkabilir. Bundan etkilenmeden siz muhataplarınızla sürekli ilişkide olunuz. Karşılıklı olarak bizlerin her açıdan kuvvetli bağları vardır. Ticari ilişkilerimizin devamında her ülkenin de faydası var” dedi.

‘Vizeye rağmen sorgulanıyoruz’İTO YETKİLİSİNDEN TEPKİ
Fuara katılan İTO Vize Başkanı Dursun Topçu, “Yıllardır Hannover’de fuarlara katılıyorum. İstanbul’dan vizemizi de almışız. Buna rağmen havaalanı girişinde parmak izi aldılar. Değişik, anlamsız sorular sordular. Bunca ticari ilişkilerimizin olduğu bir ülkeye girişte bunlarla karşılaşmamıza anlam veremiyorum” dedi.

 

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