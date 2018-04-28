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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
28.04.2018 - 18:05, Son Güncelleme:

Viyana Belediye Başkanı: ‘Başörtülü kızlar şehrimiz için zenginlik’

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Viyana Belediye Başkanı: ‘Başörtülü kızlar şehrimiz için zenginlik’

Viyana Belediye Başkanı Michael Haupl, Avusturya’da ilk ve ana okullarında getirilmek istenen başörtüsü yasağına ilişkin, “Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik” dedi.

Der Standard gazetesine konuşan Haupl, yaklaşık 25 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı ve güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu. Bu ayın sonu itibarıyla görevini halefi Michael Ludwig’e bırakacak olan Haupl, ülkede son günlerde tartışmalara neden olan ilk ve ana okullarına yönelik getirilmek istenen başörtüsü yasağına değindi.
Haupl, kızların başörtüsü örtüp örtmeyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik. Her ne kadar kimi insanlar bunun tersini iddia etse de benim büyüdüğüm ülkede, annem alışverişe giderken başörtüsü takardı” dedi.

‘SOSYAL YARDIM KESİLMEMELİ’
Hükümetin, sığınmacılara yardımlarda kısıtlamaya gideceğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Haupl, en düşük seviyedeki sosyal yardımların ülkedeki bütün insanları kapsadığına, Avusturyalı ve sığınmacı ayrımı yapılmasının yanlış olduğuna işaret ederek, düzenli geliri olmayan insanlara yardım yapılmadığı takdirde insanların farklı arayışlara gideceğini kaydetti.
Sosyal yardımların azaltılmasının insan haklarına ve yasalara aykırı olduğunu anımsatan Haupl, “Çalışma şansı olmayan insanlar ya illegal bir şekilde çalışmayı deneyerek hayatta kalmaya çalışacak ya da hırsızlık yapacak. Kim fakirliği beslerse, aslında suçun oluşumunu desteklemiş olur” diye konuştu.

25 YILDIR YÖNETİYOR
1993 yerel seçimlerinde Viyana Belediye Başkanı seçilen Michael Haupl, Avrupa’nın önemli başkentlerinden Viyana’yı 25 yıldır yönetiyor. Haupl, geçen aylarda yaptığı açıklamada, 2020’de yapılacak yerel seçimlere katılmayacağını açıklamış, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) içinde yapılan oylama sonucu Michael Ludwig’in yeni belediye başkanı olması kararlaştırılmıştı. Haupl, görevini 24 Mayıs’ta Ludwig’e bırakacak.

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