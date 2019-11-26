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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
26.11.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Vitrin camlarını baltayla kırmışlar

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Vitrin camlarını baltayla kırmışlar

Almanya, Avrupa’nın en zengin ve en eski hazinesinin sergilendiği müze soygununun şokunu atlatamadı. Polis, Dresden’deki Yeşil Kubbe’yi (Grünes Gewölbe) soyan hırsızlara ulaşmak için olay yerinde delil aramayı sürdürüyor. Çalınan eserlerin sayısı da tam değeri de henüz belirlenemedi ancak 1 milyar Euro’dan fazla olduğu tahmin ediliyor.

MÜZENİN girişinde ve birinci katında bulunan yüz ayrı vitrindeki eserlerin tamamının çalındığı açıklandı. Yeşil Kubbe’de 18. yüzyıla ait altın ve gümüş sikkelerler birlikte mücevherat, paha biçilemez pırlanta, kristaller ve madeni paralardan oluşan birbirinden değerli 3 bin parça tarihi eser sergileniyordu.

Vitrin camlarını baltayla kırmışlar

Yapılan incelemeler ve güvenlik kameralarının izlenmesinden sonra soygunun ayrıntıları da ortaya çıktı. Pazartesi sabahı saat 04.50 sıralarında pencerelerin önündeki demir parmaklıkları kesen soyguncular, küçük delikten müzenin giriş katına girdi. Elektriği kestikleri için de alarm çalmadı. Ellerinde fenerlerle müzenin girişinde ve birinci katında hazinelerin bulunduğu bölümlere giren soyguncular, beraberinde getirdikleri baltalarla vitrin camlarını kırdı, ardından çaldıkları tarihi eserlerle kaçtı. Müzenin en değerli parçası olan 41 karatlık yeşil pırlanta ise bir süredir geçici olarak New York’ta sergilendiği için çalınmaktan kurtuldu.

‘ÇOK ÇABUK FARK EDİLDİ’
Almanya Müzeler Müdürü Eckart Köhne, soygunla ilgili yaptığı açıklamada, “Müzeler kamuya açık kurumlardır. Biz, açık binalar olmak istiyoruz. Ziyaretçilere açık olmak zorundayız. Biz, bankaların kasası gibi değiliz. Binalarda elbette her zaman küçük de olsa bir güvenlik riski olacaktır. Bu soygun çok çabuk fark edildi. Güvenlik kameraları da bunu gösteriyor. Eğer soygun ve suç işleme enerjiniz varsa, bu tür olaylar hep gerçekleşir” dedi.

Vitrin camlarını baltayla kırmışlar
TEK TEK SATMALARI ZOR
Uzmanlar ise Dresden’ki soygunda çalınan eserlerin tek tek de olsa satılmasının çok zor olduğuna dikkati çekiyor. Müzedeki her eserin tanındığını ve kayıt altında olduğunu belirten uzmanlar, bu eserlerin legal yollarda satılmasının imkânsız olduğu görüşünde. Ancak en büyük endişe, eserlerin eritilerek ve parçalanarak satışa çıkarılması. Altın ve gümüşlerin eritilmesinin hırsızlar için önemli bir gelir sağlayacağı belirtiliyor. 2017’de Bode Müzesi’ne giren soyguncular burada bulanan 100 kilo ağırlığındaki altın parayı el arabasıyla çalmıştı. Soyguncular yakalandı ancak çaldıkları 100 kilo ağırlığındaki altın para hâlâ bulunamadı. Savcılık ve polis yetkilileri altın paranın eritilerek satıldığını tahmin ediyor.
Vitrin camlarını baltayla kırmışlar

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