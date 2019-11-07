Ve Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı!
Kabin çalışanları sendikası Ufo tarafından bugün başlatılan 2 günlük uyarı grevi nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edildiği Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı yapıldı.
ALMANYA’da UFO’nun çağrısıyla başlayan iki günlük iş bırakma eylemi nedeniyle Lufthansa ve bağlı şirketler bin 300 uçuşu iptal etti. 180 bin yolcunun iptallerden etkilendiği belirtildi. Sendika yönetimiyle masaya oturmak istemeyen Lufthansa yönetimi, sendikanın kararlı tutumu sonucu çalışanların da iş bırakma eylemi başladıktan saatler sonra uzlaşma çağrısı yaptı. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr “Uzlaşmaya hazırız. Bu uzlaşma sendikayla görüşmeyi de içeriyor. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin çıkarı için uzlaşmaya hazırız” dedi.
FRANKFURT’TA 800 UÇUŞ İPTAL
Gece yarısı başlayan grevden en çok ülkenin Frankfurt ve Münih kentlerinde bulunan iki büyük havaalanı etkilendi. İki havaalanında aktarmaların yoğunluğu nedeniyle çok sayıda uçuşun yapılamayacağı duyuruldu. Sadece Frankfurt’ta grev nedeniyle 800 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Sendika, 21 bin uçuş görevlisinin ücretlerinin ve harcırahlarının artırılmasını talep ediyor. Talepler arasında düzenli olarak çalışanlara kadro verilmesi de bulunuyor. Sendika geçen ay bir günlük uyarı grevi yapmıştı. Grev nedeniyle 100 uçuş iptal edilmişti. 2015 yılında ise sendikanın çağrısı üzerine kabin çalışanları bir hafta boyunca iş bırakma eylemi yapmış, bu eylem sendikanın en uzun süreli grevi olarak tarihe geçmişti.
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