Ve Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriVe Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı!
GeriAvrupa Ve Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
07.11.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Ve Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ve Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı!

Kabin çalışanları sendikası Ufo tarafından bugün başlatılan 2 günlük uyarı grevi nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edildiği Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı yapıldı.

ALMANYA’da UFO’nun çağrısıyla başlayan iki günlük iş bırakma eylemi nedeniyle Lufthansa ve bağlı şirketler bin 300 uçuşu iptal etti. 180 bin yolcunun iptallerden etkilendiği belirtildi. Sendika yönetimiyle masaya oturmak istemeyen Lufthansa yönetimi, sendikanın kararlı tutumu sonucu çalışanların da iş bırakma eylemi başladıktan saatler sonra uzlaşma çağrısı yaptı. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr “Uzlaşmaya hazırız. Bu uzlaşma sendikayla görüşmeyi de içeriyor. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin çıkarı için uzlaşmaya hazırız” dedi.

Ve Lufthansa’dan uzlaşma çağrısı

FRANKFURT’TA 800 UÇUŞ İPTAL
Gece yarısı başlayan grevden en çok ülkenin Frankfurt ve Münih kentlerinde bulunan iki büyük havaalanı etkilendi. İki havaalanında aktarmaların yoğunluğu nedeniyle çok sayıda uçuşun yapılamayacağı duyuruldu. Sadece Frankfurt’ta grev nedeniyle 800 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Sendika, 21 bin uçuş görevlisinin ücretlerinin ve harcırahlarının artırılmasını talep ediyor. Talepler arasında düzenli olarak çalışanlara kadro verilmesi de bulunuyor. Sendika geçen ay bir günlük uyarı grevi yapmıştı. Grev nedeniyle 100 uçuş iptal edilmişti. 2015 yılında ise sendikanın çağrısı üzerine kabin çalışanları bir hafta boyunca iş bırakma eylemi yapmış, bu eylem sendikanın en uzun süreli grevi olarak tarihe geçmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle