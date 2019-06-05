Vali Lübcke’nin arkasından çirkin paylaşım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriVali Lübcke’nin arkasından çirkin paylaşım
GeriAvrupa Vali Lübcke’nin arkasından çirkin paylaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
05.06.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Vali Lübcke’nin arkasından çirkin paylaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vali Lübcke’nin arkasından çirkin paylaşım

Almanya’nın Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan Kassel’de 2 Haziran’da gece saat 00.30 sıralarında evinin bahçesinde oğlu tarafından ölü bulunan Bölge Valisi Walter Lübcke cinayeti hâlâ aydınlatılamadı. 20 kişilik soruşturma ekibi cinayeti aydınlatmak için yoğun çalışmasını sürdürüyor.

CİNAYET masası ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk tespitine göre 65 yaşındaki Lübcke, küçük kalibreli bir silahla yakın mesafeden vuruldu. Valinin katil veya katilleri bulunamadığı, cinayetin sebebi de belirlenemediği için eşi ve iki oğlu polis tarafından koruma altına alındı. Aile bilinmeyen bir adreste tutuluyor. Komşuları CDU üyesi valiyi cinayet günü öğleden sonra bahçede çimleri biçerken, akşam saatlerinde de terasta otururken gördükleri bilgisini polise verdi.

Vali Lübcke’nin arkasından çirkin paylaşım

CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Polis şimdi cinayeti çözmek için çok bu soruların cevabını arıyor; Silah sesini duyan olmadı mı? Katil susturucu mu kullandı? Vali ile katili arasında boğuşma veya tartışma yaşandı mı? Katil evin bahçesine nereden girdi? Komşulara ve çevredekilere görünmeden bahçeye nasıl girdi? Bahçeye girmeden önce bir süre çevrede saklandı mı? Vali katili tanıyor muydu?

NEONAZİLER SEVİNDİ
Lübcke’nin ölümü ülkede sadece aşırı sağcıları mutlu etti. Neonaziler, Facebook’tan yaptıkları paylaşımlarla valinin ölümüne sevindiklerini gizlemedi. Irkçılar, sığınmacılara ve Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikalarına sahip çıkan Lübcke’nin bu tutumunu hatırlatarak, “Asla iyi bir iş yapmadın” mesajını paylaştı. Valinin 2015’te mülteci politikalarından dolayı küfür ve hakaret edenlere yönelik söylediği, “Bazı değerlere sahip olmayanlar ülkeyi terk etsin” çağrısına da atıfta bulunan ırkçılar, “Bazı şeyler bize uymadığı için ülkeyi terk etmemiz gerekiyordu. Şimdi o terk etti. Yazık olmadı” paylaşımını yaptı.
Bu mesajlar, “Cinayetin arkasında neonaziler mi var?” sorusunu akıllara getirdi. Soruşturmayı sürdüren polis, cinayetin siyasi boyutunu da göz önünde tutuyor. Öte yandan savcılık, paylaşımı yapanlar hakkında inceleme başlattı. Bu tür paylaşımların hukuken ceza karşılığı olup olmadığı araştırılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Vali Lübcke’nin arkasından çirkin paylaşım
‘Yarın saat 12.00’ye kadar...’
Kulüp ikinci lige düşünce ‘Zamanım yok’ dedi, bıraktı!
Yunanistan’dan Almanya’ya 300 milyar Euro’luk nota