Vahşi cinayet burada işlenmişti! 41 yıl sonra...

POLİS ve savcılık cinayetin işlendiği tarihte Norbert B.’den şüphelenip sorguya almış. Norbert B. ise ifadesinde genç kızı güzel bulduğunu ve ondan hoşlandığını itiraf etmiş, ancak cinayeti işlemediğini söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Cinayet dosyasını yeniden açan savcılık, bu kez Norbert B.’ye öldürülen genç kızın sağ göğsündeki ısırıktan ulaştı. Diş doktoru, ısırığın Norbert B.’ye ait olma ihtimalinin çok güçlü olduğu yönünde rapor hazırladı. 10 duruşma sonunda sonuçlanması beklenen davada 40 tanık dinlenilecek.

Savcının iddianamesinde sanık hakkında şu iddialar yer aldı; Norbert B., komşuları olan ve o dönemde daktilo kursuna giden 15 yaşındaki Christiane J.’yi kurs çıkışı tarihi sarayın bulunduğu parka götürdü. Genç kızı çalılıkların arasına sürükledi. Üzerindeki kıyafetlerin bir kısımını çıkardı. Genç kıza tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü. Cesedini de 15 metrelik kayalıklardan nehre attı.