Uğramadığımız kasaba, şehir kalmayacak
Almanya’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen ‘ASTEC Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren “Önümüzdeki süreçte uzmanlarımızla, birim amirlerimizle ve bizzat kendim sahada olacağız. Uğramadığımız kasabamız, şehrimiz kalmayacak. Hafta sonunda dernek merkezlerinde çift dilli eğitim çalışmalarımız olacak” dedi.
YURT DIŞINDAKİ gençlerin ve çocukların kültürel bağlarının kuvvetlenmesine ve Türkçe yeterliliklerinin artırılmasına yönelik fuarda birçok çalışmaya imza attıklarına dikkat çeken Eren, “Önümüzdeki süreçte sahada daha fazla görünür olacağız. Bu fuara verdiğimiz önem bunun işaretidir” diye konuştu. ASTEC Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı’nda YTB’nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizi, film ve animasyon karakterlerini de vatandaşlarla bir araya getirdiğini belirten Eren, çocukların ve gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetler de gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Eren, fuarda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye hasretini gidermenin yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat alanındaki en son eğilimleri de yakından takip etme fırsatı yakaladığını kaydetti.
‘ÇOCUKLARA ÖZEL BİR ÖNEM VERDİK’
YTB Başkanı Eren, Avrupa’da yetişen üçüncü ve dördüncü neslin dünya siyasetini, kültürünü, sanatını ve ekonomisini iyi bilen entelektüel birikimiyle yetiştiğini ifade ederek “Çok kaliteli bir nesil geliyor. Türkçeleri çok iyi ve bulundukları ülkelerin dilini çok iyi konuşuyorlar. İyi eğitim almışlar. Bu bizler için bir şanstır. Türkçenin ailede kazanılması gerektiğine çok inanıyoruz. Bu anlamda fuar alanında YTB olarak bu sene çocuklara özel bir önem verdik” diye konuştu. Eren, yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarla samimi ilişki içinde çalışma yürütmeyi istediklerini kaydederek “Tüm ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla daha sıkı bir ilişki içerisinde olmak istiyoruz. Bu kurumun kuruluş sebeplerinden bir tanesi de budur” dedi. Eren, Avrupa’daki genç vatandaşların Türkçeyi unutmaması için ek dersler vermeye çalışacaklarını belirterek şunları kaydetti: “Hafta sonunda dernek merkezlerinde çift dilli eğitim çalışmalarımız olacak. STK’lerle iş birliğimizi artıracağız. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için burs konusunda çalışmalarız var. İnsan hakları ve savunucularının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki dönemde kültürel hareketlilik programları kapsamında 10 bin öğrenci hedefi koyduk. Bu programlar sayesinde gençlerimiz ana vatanlarında gezi ve kamp etkinlikleriyle hem Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendirecekler, hem de biz o gençlerimizle çok daha iyi bir hava yakalayacağız”.
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