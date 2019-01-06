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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Twitter
06.01.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Uğramadığımız kasaba, şehir kalmayacak

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Uğramadığımız kasaba, şehir kalmayacak

Almanya’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen ‘ASTEC Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren “Önümüzdeki süreçte uzmanlarımızla, birim amirlerimizle ve bizzat kendim sahada olacağız. Uğramadığımız kasabamız, şehrimiz kalmayacak. Hafta sonunda dernek merkezlerinde çift dilli eğitim çalışmalarımız olacak” dedi.

YURT DIŞINDAKİ gençlerin ve çocukların kültürel bağlarının kuvvetlenmesine ve Türkçe yeterliliklerinin artırılmasına yönelik fuarda birçok çalışmaya imza attıklarına dikkat çeken Eren, “Önümüzdeki süreçte sahada daha fazla görünür olacağız. Bu fuara verdiğimiz önem bunun işaretidir” diye konuştu. ASTEC Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı’nda YTB’nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizi, film ve animasyon karakterlerini de vatandaşlarla bir araya getirdiğini belirten Eren, çocukların ve gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetler de gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Eren, fuarda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye hasretini gidermenin yanı sıra kültür, sanat ve edebiyat alanındaki en son eğilimleri de yakından takip etme fırsatı yakaladığını kaydetti.

‘ÇOCUKLARA ÖZEL BİR ÖNEM VERDİK’
YTB Başkanı Eren, Avrupa’da yetişen üçüncü ve dördüncü neslin dünya siyasetini, kültürünü, sanatını ve ekonomisini iyi bilen entelektüel birikimiyle yetiştiğini ifade ederek “Çok kaliteli bir nesil geliyor. Türkçeleri çok iyi ve bulundukları ülkelerin dilini çok iyi konuşuyorlar. İyi eğitim almışlar. Bu bizler için bir şanstır. Türkçenin ailede kazanılması gerektiğine çok inanıyoruz. Bu anlamda fuar alanında YTB olarak bu sene çocuklara özel bir önem verdik” diye konuştu. Eren, yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarla samimi ilişki içinde çalışma yürütmeyi istediklerini kaydederek “Tüm ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla daha sıkı bir ilişki içerisinde olmak istiyoruz. Bu kurumun kuruluş sebeplerinden bir tanesi de budur” dedi. Eren, Avrupa’daki genç vatandaşların Türkçeyi unutmaması için ek dersler vermeye çalışacaklarını belirterek şunları kaydetti: “Hafta sonunda dernek merkezlerinde çift dilli eğitim çalışmalarımız olacak. STK’lerle iş birliğimizi artıracağız. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için burs konusunda çalışmalarız var. İnsan hakları ve savunucularının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki dönemde kültürel hareketlilik programları kapsamında 10 bin öğrenci hedefi koyduk. Bu programlar sayesinde gençlerimiz ana vatanlarında gezi ve kamp etkinlikleriyle hem Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendirecekler, hem de biz o gençlerimizle çok daha iyi bir hava yakalayacağız”.

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