Uçak biletlerine iklim vergisi geliyor
Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, Almanya’da uçak biletlerinin tren biletlerinden daha ucuz olduğunu savundu ve hava taşımacılığına iklim koruma vergisi getirmek istediğini söyledi.
BAŞBAKAN Angela Merkel, Çevre, Ekonomi, Maliye, Ulaştırma, Tarım ve İçişleri Bakanlarından oluşan iklim kabinesiyle, üçüncü kez toplandı. Toplantı öncesi bir açıklama yapan SPD’li Çevre Bakanı Svenja Schulze, iklim gazı emisyonunda hava taşımacılığının da masraflara dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Schulze, “Hava trafiğinde adil bir CO2 bedeline ihtiyacımız var. Avrupa çapında böyle bir uygulama en doğru yol. Ama Almanya AB içinde bir uzlaşmayı bekleyemez. Ben hava taşımacılığı vergisinin hemen artırılmasından yanayım” dedi.
FRANSA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Hava taşımacılığında iklim koruma vergisi getirilmesi durumunda, uçak bileti fiyatları kaçınılmaz olarak artacak. Almanya’da 2011’den beri 7.38 Euro ile 41.49 Euro arasında havayolu vergisi kesiliyor. Bu vergilerden geçen yıl federal bütçeye giren para miktarı 1.2 milyar Euro. Çevre Bakanı Schulze’nin önerisi kabul edilirse, mevcut havayolu vergisine bir de iklim koruma vergisi eklenecek. Schulze, Fransa’nın 2020 yılından itibaren uçak biletlerine çevre vergisi getirme kararını da örnek gösterdi. Verginin bilet başına 1.50 Euro ile 18 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor.
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