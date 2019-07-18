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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
18.07.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Uçak biletlerine iklim vergisi geliyor

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Uçak biletlerine iklim vergisi geliyor

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, Almanya’da uçak biletlerinin tren biletlerinden daha ucuz olduğunu savundu ve hava taşımacılığına iklim koruma vergisi getirmek istediğini söyledi.

BAŞBAKAN Angela Merkel, Çevre, Ekonomi, Maliye, Ulaştırma, Tarım ve İçişleri Bakanlarından oluşan iklim kabinesiyle, üçüncü kez toplandı. Toplantı öncesi bir açıklama yapan SPD’li Çevre Bakanı Svenja Schulze, iklim gazı emisyonunda hava taşımacılığının da masraflara dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Schulze, “Hava trafiğinde adil bir CO2 bedeline ihtiyacımız var. Avrupa çapında böyle bir uygulama en doğru yol. Ama Almanya AB içinde bir uzlaşmayı bekleyemez. Ben hava taşımacılığı vergisinin hemen artırılmasından yanayım” dedi.

Uçak biletlerine iklim vergisi geliyor

FRANSA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Hava taşımacılığında iklim koruma vergisi getirilmesi durumunda, uçak bileti fiyatları kaçınılmaz olarak artacak. Almanya’da 2011’den beri 7.38 Euro ile 41.49 Euro arasında havayolu vergisi kesiliyor. Bu vergilerden geçen yıl federal bütçeye giren para miktarı 1.2 milyar Euro. Çevre Bakanı Schulze’nin önerisi kabul edilirse, mevcut havayolu vergisine bir de iklim koruma vergisi eklenecek. Schulze, Fransa’nın 2020 yılından itibaren uçak biletlerine çevre vergisi getirme kararını da örnek gösterdi. Verginin bilet başına 1.50 Euro ile 18 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor.

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