Türkiye’ye kaptırırsa koltuğu da gidecek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024), hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı perşembe günü belli olacak. Almanya’da şampiyonayı Türkiye’ye kaptırma endişesi yaşanıyor. UEFA’yı etkilemek için İsviçre’ye kamp kuracak olan Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı, yola çıkmadan önce Türkiye’ye saldırdı.
EURO 2024’e ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye’nin başvuru dosyasında eleştirecek bir şey bulamayan DFB Başkanı Reinhard Grindel, Türklerin sözünü tutamayacağına söyleyip, UEFA delegelerini etkilemeye çalışıyor. Grindel, “Türkiye her şeyi garanti edebilir. Ama şu bilinmeli ki bunun bir temeli yok. Ama UEFA delegeleri biz Almanya olarak bir şey söylersek bunu yapacağımızı biliyorlar. Biz bunun maliyeti bir euro dediğimizde bu bir eurodur. 2024 yılında da bu böyledir” dedi.
İSVİÇRE’DE TOPLANTI
Grindel tüm mesaisini şampiyonayı almak için harcıyor. Kulis yapmak için dün Londra'ya uçan Grindel, burada düzenlenecek Yılın Futbolcusu ödül törenine katılacak. Ardından bugün UEFA’nın merkezinin bulunduğu İsviçre’ye geçecek. Eski milli futbolcu Philipp Lahm’ın başkanı olduğu Alman organize komitesi üyeleriyle İsviçre’de toplantı yapacak. Grindel'in toplantının Almanya değil de İsviçre'de yapması, şampiyonayı alamamanın telaşı olarak yorumlandı.
KOLTUĞU KAYBEDEBİLİR
Federasyon başkanlığındaki geleceğini de şampiyonanın alınmasına bağlayan Grindel, eğer EURO 2024’ü Türkiye’ye kaptırırsa, başkanlık koltuğunu da kaybedeceğini biliyor.
TÜRKİYE’NİN KOZLARI
Grindel, Mesut Özil'in ırkçı saldırılar sonrası milli takımı bırakması ve son haftalarda Bundesliga maçlarında taraftarların şampiyonanın alınmasına karşı takındıkları tavırlar nedeniyle elinin zayıfladığını görüyor. DFB Başkanlığını kaybetmek istemeyen Grindel, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik durumu her fırsatta gündeme taşıyor. Türkiye'nin son dönemde modern statlar inşa etmesi, halkın şampiyonanın alınmasına tam destek vermesi, Türkiye’nin daha önce hiç şampiyonaya ev sahiplıği yapmaması ve şampiyonanın Türkiye’de düzenlenmesi durumunda milli takımlarını destekleyecek futbolseverlerin daha az maliyete katlanacak olması Almanya’da Türkiye'nin en büyük avantajı olarak görülüyor.
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