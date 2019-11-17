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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
17.11.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Türkiye sınır dışı etti Almanya gözaltına aldı

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Türkiye sınır dışı etti Almanya gözaltına aldı

Türkiye’den dün sınır dışı edilen Alman uyruklu iki kadın terörist savaşçıdan birinin Almanya’da gözaltına alındığı bildirildi.

FEDERAL Başsavcılık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Alman vatandaşı Nasım A, Almanya’ya girişinden sonra Hessen Eyalet Kriminal Dairesi memurları tarafından gözaltına alındı. Zanlının 2014’ün sonunda terör örgütü DEAŞ’ın kontrol ettiği bölgede yaşamak için Suriye’ye gittiği, 2015’in başında DEAŞ üyesi bir kişiyle evlendikten sonra eşiyle Irak’ın Telafer ilçesine taşındığı belirtildi. Çiftin burada 2016’ya kadar DEAŞ’ın onlara gösterdiği bir evde kaldığı ifade edildi.

Türkiye sınır dışı etti Almanya gözaltına aldı

AYLIK 100 DOLAR ALIYOR
Zanlının, yaptığı işlerden dolayı DEAŞ’tan aylık 100 dolar para aldığı aktarıldı. Tam otomatik kalaşnikof marka bir tüfeğe de sahip olan Nasim A’nın, daha sonra eşiyle Suriye’ye taşındığı kaydedildi. Zanlının, bugün, yabancı terör örgütüne üye olmak, Savaş Silahlarını Kontrol Yasası’nı ihlal etmek ve savaş suçu işlemek suçlarından hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Öte yandan Türkiye’den dün sınır dışı edilen Alman uyruklu diğer kadın Heida R. ise parmak izi ve DNA örnekleri izni aldıktan sonra serbest bırakıldı. Spiegel dergisinin haberine göre Heida R, DEAŞ’tan koptuğunu açıkladı. İki kadın, İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli uçakla Frankfurt kentine gönderilmişti. Daha önce Türkiye’nin sınır dışı ettiği Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı perşembe günü Berlin’e ulaşmıştı.

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