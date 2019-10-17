Türkiye kökenli adayı neden davet etmediler
15 Mart 2020’de yapılacak Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde adaylar, çeşitli etkinliklerle kendilerini seçmene tanıtıyor.
Nürnberg Eğitim Merkezi’nde ortaokul eğitim belgesi sınavlarını tekrarlayan 16-26 yaşları arasındaki gençler, 22 Ekim 2019’da şehrin içinden geçen ve iki saat süren tarihi tramvay yolculuğunda belediye başkan adaylarıyla buluşacak. Gençlerin sorular sorarak tanıma fırsatı bulacağı adaylar arasında Thorsten Brehm (SPD), Marcus König (CSU) ve Verena Osgyan’a (Birlik 90 / Yeşiller) olacak. FDP’nin Türkiye kökenli adayı Ümit Sormaz ise kendisine bu etkinlik için herhangi bir davet gelmediğini, ayrımcılık yapıldığını söyledi.
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