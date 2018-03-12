Türkçe çalıştayında, ‘birlikte hareket etme’ kararı çıktı

ÇALIŞTAYA ASTÖB, AS ADD, TGN, Can Arkadaş, KKD, ADD Han, Türk Aileler Birliği, Hildesheim Türkgücü de destek verdi. Hannover Eğitim Ataşesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Demirbağ, okutman Betül Korkmaz ve öğretmen Aysun Canpalat’ın sunum yaptığı çalıştayda yapılan konuşmalarda şöyle denildi:

DİTİB Eyalet Başkanı Yılmaz Kılıç: “Azınlıkta yaşadığımız Almanya’da her türlü siyasal, ideolojik, etnik ve dinsel ayrılıklarımız olabilir. Kanayan bir yaramız ve hepimizin ortak paydası olan Türkçemiz için birlikte hareket etmek zorundayız.”

FöTEV Nds Başkanı Seyhan Öztürk: “Eyalet meclisinden anadille ilgili çıkartılmış bir genelge var. Ne yazık ki ilgili bakanlık uygulamaya koymuyor. Yeni öğretmen alımları oldukça az. Kültürümüzün de taşıyıcısı olan dilimizin yok olmaması için birlikte el ele mücadele etmemiz gerekiyor.”

‘EĞER KARŞI DURUŞ OLMASAYDI...’

Gazeteci Ekrem Sağır: “2004-2006 yılları arasında anadile getirilen kısıtlamalara karşı eyalet genelinde İspanyollar, Yunanlılar, Sırplar, İtalyanlar ve 20 kadar Türk derneği bir araya gelerek 30 bin imzayı eyalet meclis başkanlığına sundu. İki kez yürüyüş ve miting yapıldı. Eğer o dönem güçlü bir karşı duruş sergilemeseydik Türkçe bugün bu haliyle bile olmayacaktı. Bugün de yapılması gereken birlikte, organize ve profesyonelce mücadele edebilmektir.”

BAKANLIKTA KIPIRDANMALAR VAR

Öğretmen Orhan Güner: “Öğretmen açığı var diyorlar, yeni öğretmen alımı yapmıyorlar. Mevcut öğretmenlerden gerektiği gibi yararlanma yoluna gidebilirler. Bakanlıkta son dönem kıpırdanmalar var. Olumlu sözler duyuyoruz. Buradaki birliktelik umarım Türkçe için büyük kazanımlar sağlar.”

Okutman Betül Korkmaz: “Ne yazık ki velilerimiz istediğimiz düzeyde duyarlı değil. Bunun için çalışmalar yapılmalı. Velilerimiz haklarını bilmiyor. STK’lar olarak velilerimize haklarını anlatılması gerekir.”

Öğretmen Aysun Canpalat: “Almanya’da Türkçe öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin çoğalması gerekiyor. Bunun için de dersler cazip hale getirilmeli. Abitur dahil olmak üzere birinci sınıftan itibaren okul müfredatı içeresinde verilmeli.”

Hannover Eğitim Ataşesi İsmail Demirbağ: “Eyalette yaşayan vatandaşlarımızın anadillerini en iyi şekilde öğrenmeleri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunun için de FöTEVNds ve bakanlıkla sürekli görüşmeler içerisindeyiz. Türkiye Anayasası’nın 66 ve 42’nci maddeleri eğitimle ilgilidir. Bu maddelere dayanarak Türk hükümetleri yurt dışına öğretmen gönderir.”

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

DİTİB Eyalet Başkan Yardımcısı Mehmet Karabacak da Türkçenin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi yönünde bir analiz yaptı. Analizde Türkçenin birçok okulda ders olarak verdirilebilecek potansiyelinin olduğu, ancak velilerin duyarsız olduğu, eyalet hükümetinin de gereken ilgi ve desteği vermediği, bu nedenle dayanışma içinde hareket edilmesi kararı alındı. Bunun için de Ekrem Sağır, Yelda Balkuv, Emine Oğuz ve Sevinç Ezbük ana çalışma grubu için görevlendirildi.



Yılmaz Kılıç Seyhan Öztürk





Mehmet Karabacak