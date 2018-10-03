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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
03.10.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Türk yatırımcılar için Londra’da avantaj var

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Türk yatırımcılar için Londra’da avantaj var

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

LONDRA’da emlak mevcut durağanlığa rağmen emlak yatırımı yapmak isteyenler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
Portföyünde İngiltere ve Türkiye’nin önemli emlak projelerini bulunduran ve her iki ülke yatırımcılarına hizmet veren Oxo Investments’in CEO’ları Ömer Zengin ve Ayla Toprak Zengin, Londra’nın yatırım merkezi özelliğinin değişmediğine dikkati çekiyor.

Türk yatırımcılar için Londra’da avantaj var

20 YILDA ALTI KAT ARTTI

Londra’nın Uzak Doğu, Rus ve Orta Doğulu alıcıların yanısıra Türk iş adamları ve yatırım yapmak isteyen ünlüler için de prim yapan bir kent olduğunun altını çizen Ömer Zengin, “Son 20 yılda Londra’da emlak değerleri tam altı kat arttı. Londra’da ev fiyatları 2014’e kadar sürekli yükseldi. Devlet bu yükselmeyi dizginlemek için Emlak Damga Vergisine (SDLT) ikinci ev için ek yüzde üç vergi getirdi. Brexit kararı ile de ekonomik ve politik belirsizlikler Londra’da gayrimenkul yatırımlarının azalmasına ve bekle-gör dönemine neden oldu. Yurt dışından özellikle Çin ve Ortadoğu ülkelerinden yatırımcılar Londra’ya yatırım yapıyor“ dedi.

Türk yatırımcılar için Londra’da avantaj var

YÜZDE 20 EK KAZANÇ MÜMKÜN

Zengin, İngiltere nin AB’den ayrılma kararı almasıyla birlikte Sterlinin diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini , şu anda Sterlin olarak İngiltere’de yatırım yapıldığında paritenin normale dönmesi durumunda sadece buradan yaklaşık yüzde 20’lik bir ek kazancın olacağına dikkati çekiyor.

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