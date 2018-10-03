Türk yatırımcılar için Londra’da avantaj var
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.
LONDRA’da emlak mevcut durağanlığa rağmen emlak yatırımı yapmak isteyenler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
Portföyünde İngiltere ve Türkiye’nin önemli emlak projelerini bulunduran ve her iki ülke yatırımcılarına hizmet veren Oxo Investments’in CEO’ları Ömer Zengin ve Ayla Toprak Zengin, Londra’nın yatırım merkezi özelliğinin değişmediğine dikkati çekiyor.
20 YILDA ALTI KAT ARTTI
Londra’nın Uzak Doğu, Rus ve Orta Doğulu alıcıların yanısıra Türk iş adamları ve yatırım yapmak isteyen ünlüler için de prim yapan bir kent olduğunun altını çizen Ömer Zengin, “Son 20 yılda Londra’da emlak değerleri tam altı kat arttı. Londra’da ev fiyatları 2014’e kadar sürekli yükseldi. Devlet bu yükselmeyi dizginlemek için Emlak Damga Vergisine (SDLT) ikinci ev için ek yüzde üç vergi getirdi. Brexit kararı ile de ekonomik ve politik belirsizlikler Londra’da gayrimenkul yatırımlarının azalmasına ve bekle-gör dönemine neden oldu. Yurt dışından özellikle Çin ve Ortadoğu ülkelerinden yatırımcılar Londra’ya yatırım yapıyor“ dedi.
YÜZDE 20 EK KAZANÇ MÜMKÜN
Zengin, İngiltere nin AB’den ayrılma kararı almasıyla birlikte Sterlinin diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini , şu anda Sterlin olarak İngiltere’de yatırım yapıldığında paritenin normale dönmesi durumunda sadece buradan yaklaşık yüzde 20’lik bir ek kazancın olacağına dikkati çekiyor.
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