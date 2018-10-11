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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Hülya SANCAK / DÜSSELDORF
11.10.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Türk Toplumu’ndan Laschet’e plaket

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Türk Toplumu’ndan Laschet’e plaket

Ren Ruhr Türk Toplumu (TGRR), Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’e göçmen kökenliler ve kültürlerarası diyalog çalışmalarından dolayı plaket verdi.

MUSTAFA Okur başkanlığında, Mehmet Güney, Vijdan Taşçı, Engin Karataş ve Müge Okur’dan oluşan heyet, KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet’i makamında ziyaret ederek onur plaketi ve çiçek takdim etti. TGRR Başkanı Mustafa Okur, plaket takdimi öncesi hazırladığı konuşmayı okudu.

Türk Toplumu’ndan Laschet’e plaket

Başbakan Laschet’in göçmenler ve özellikle Türk toplumu için yaptığı çalışmalara değinen Okur, zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Daha sonra Armin Laschet’e plaketi takdim eden heyet, konuk defterini imzaladı. Plaket için teşekkür eden Başbakan Laschet de çalışmalarından dolayı TGRR heyetini tebrik etti.

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