Türk Toplumu’ndan Laschet’e plaket
Ren Ruhr Türk Toplumu (TGRR), Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’e göçmen kökenliler ve kültürlerarası diyalog çalışmalarından dolayı plaket verdi.
MUSTAFA Okur başkanlığında, Mehmet Güney, Vijdan Taşçı, Engin Karataş ve Müge Okur’dan oluşan heyet, KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet’i makamında ziyaret ederek onur plaketi ve çiçek takdim etti. TGRR Başkanı Mustafa Okur, plaket takdimi öncesi hazırladığı konuşmayı okudu.
Başbakan Laschet’in göçmenler ve özellikle Türk toplumu için yaptığı çalışmalara değinen Okur, zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Daha sonra Armin Laschet’e plaketi takdim eden heyet, konuk defterini imzaladı. Plaket için teşekkür eden Başbakan Laschet de çalışmalarından dolayı TGRR heyetini tebrik etti.
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