'Türk siyasetçileri biz de yasaklayalım'
Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin partisi Liberal Sağ Parti (VVD), Almanya’da olduğu gibi Türk politikacıların Hollanda’da da propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi. VVD'nin önerisine diğer partilerin de sıcak baktığı belirtildi.
HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde propaganda yapmalarını istemediklerini açıklamıştı. Rutte'nin partisi, bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harekete geçti.
TOPLUM HUZURSUZ OLUYOR
VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda'da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını belirterek seçim kampanyaları ile Türkiye'deki gerilim ve çatışmaların Hollanda'ya ithal edildiğini savundu. Türkiye'den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çeken Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya'da olduğu gibi, Türk politikacıların propaganda yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.
ALMANYA KARARNAMEYLE YASAKLAMIŞTI
Almanya'da hükümet kararnamesiyle, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen politikacıların, seçimlerden 3 ay öncesinden itibaren propaganda çalışması yapmasına izin verilmiyor.
VVD'nin yanı sıra hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) de bu öneriye güçlü bir şekilde destek verdiği belirtiliyor.
Koalisyonun diğer ortakları oluşturan Hıristiyan Birliği (CU) ile Demokratlar 66 (D66) da Türk politikacılara propaganda yasağı önerisine sıcak bakıyor.
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