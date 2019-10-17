Türk peynir markasının Almanya’daki taklit ürünleri toplatıldı
5-9 Ekim tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarında firmasın kendi icadı Burgu/Helix peynirlerin taklitlerini gören Muratbey, mahkemeye gitti. Şekli ve ismi ile firma adına tescilli Burgu/Helix peynirin taklitleri Alman mahkemesinin kararı ile fuardan toplatıldı.
TÜRKİYE’nin peynir üreticilerinden Muratbey, 5-9 Ekim tarihleri arasında Almanya’da katıldığı dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga 2019’da kendi adına tescilli Burgu/Helix peynirlerin taklitlerini görünce mahkemeye gitti. Alman mahkemesi şekli ve ismiyle Burgu/Helix’in Muratbey’e ait olduğunu gerekçe göstererek fuardaki taklit ürünlerine toplatılmasına karar verdi.
BİR OTOMOBİL AMBLEMİNİ BAŞKA FİRMA KULLANABİLİR Mİ
Burgu/Helix’in Almanya dahil 60’a yakın ülkede tescilli olduğunu söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Dünyanın en bilinen içecek markasının şişesi ya da otomobil markasının amblemi nasıl başka şirketler tarafından kullanılamazsa, burgunun da şekli Muratbey’e aittir ve diğer firmalar tarafından kullanılamaz. Dünyanın en önemli fuarında taklit ürünleri görünce hemen müdahale ettik” dedi.
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