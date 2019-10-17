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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Türk peynir markasının Almanya’daki taklit ürünleri toplatıldı

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Türk peynir markasının Almanya’daki taklit ürünleri toplatıldı

5-9 Ekim tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarında firmasın kendi icadı Burgu/Helix peynirlerin taklitlerini gören Muratbey, mahkemeye gitti. Şekli ve ismi ile firma adına tescilli Burgu/Helix peynirin taklitleri Alman mahkemesinin kararı ile fuardan toplatıldı.

TÜRKİYE’nin peynir üreticilerinden Muratbey, 5-9 Ekim tarihleri arasında Almanya’da katıldığı dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga 2019’da kendi adına tescilli Burgu/Helix peynirlerin taklitlerini görünce mahkemeye gitti. Alman mahkemesi şekli ve ismiyle Burgu/Helix’in Muratbey’e ait olduğunu gerekçe göstererek fuardaki taklit ürünlerine toplatılmasına karar verdi.

BİR OTOMOBİL AMBLEMİNİ BAŞKA FİRMA KULLANABİLİR Mİ
Burgu/Helix’in Almanya dahil 60’a yakın ülkede tescilli olduğunu söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Dünyanın en bilinen içecek markasının şişesi ya da otomobil markasının amblemi nasıl başka şirketler tarafından kullanılamazsa, burgunun da şekli Muratbey’e aittir ve diğer firmalar tarafından kullanılamaz. Dünyanın en önemli fuarında taklit ürünleri görünce hemen müdahale ettik” dedi.

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