Türk kulübü ringde 4’te 4 yaptı

“YILLARCA gerek Kübalı, gerek Amerikalı, gerek Rus ve gerekse Alman antrenörlerden özel dersler aldım. Dünyanın efsane antrenörlerinden Klitchkoların da çalıştırıcısı olan rahmetli Fritz Sdunek ve yine Almanların dünya şampiyonları yetiştiren antrenörü Uli Wegner’den yıllarca ders aldım. Fritz Sdunek, özel çalıştırma programını kendi el yazısıyla bana vermişti o dönemler. Tabii ki bunların üzerine tecrübelerimi de katarak kendi çalıştırma stilimi oluşturdum. Sporcularım dünyanın dört bir yanında zaferlere imza atıyor. Bu gece de 4’te 4 yaparak büyük bir başarıya imza attık.”





18 OCAK’TA DEV GALA VAR

Almanya’da dört kez üst üste en iyi boks kulübü ve promotörü seçilen Erol Ceylan da gelecek yıl büyük atılımlar yapacaklarını söyledi. 18 Ocak Cumartesi günü Almanya’da dev bir boks galası düzenleyeceklerini belirten Ceylan, “Bu galada Avrupa Şampiyonu ve olimpiyat sporcumuz Ali Eren Demirezen de ringe çıkacak. 2020’de hem dünyanın dört bir yanında ve hem de ülkemizde dev boks maçlarına imza atacağız” dedi.