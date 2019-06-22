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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.06.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

‘Türk Film Günleri’nde çocukların günü

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‘Türk Film Günleri’nde çocukların günü

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ‘Türk Film Günleri’ çerçevesinde gösterilen çocuk filmlerine ilgi yoğun oldu. Ludwig Müzesi’nde yer alan FilmForum’da Köln Yunus Emre Enstitüsü tarafından (YEE) düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin üçüncü gününde ‘Rafadan Tayfa - Delhiz Macerası’ ve ‘Kuklalı Köşk’ filmleri gösterildi.

RAFADAN Tayfa - Delhiz Macerası’ filminin yönetmen ve yapımcısı İsmail Fidan ve ‘Kuklalı Köşk’ filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk filmleri çocuklarla birlikte izledi. Burada bir konuşma yapan İsmail Fidan, yönetmen olarak filmdeki karakter seçimlerinde, karakterlerin Türk kültürünün ögelerini taşımasına özen gösterdiklerini belirtti. Almanya galası gerçekleştirilen ‘Kuklalı Köşk’ filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk ise YEE iş birliğiyle Almanya’daki çocuklarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

‘Türk Film Günleri’nde çocukların günü

YARIN ‘AHLAT AĞACI’
Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut ise bu yıl ikincisi düzenlenen film günlerinin bir gününü çocuklara ayırdıklarını belirterek, “Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçeyi unutmamasını ve velilerde Türkçe bilincini uyandırmayı amaçlıyoruz. Günümüzde Almanya’da yaşayan yeni nesilde Türkçe erozyonu büyük tehlike oluşturmaktadır” dedi. Film izleyen çocuklara günün hatırası olarak ‘Rafadan Tayfa’ karakterlerinin yer aldığı kumaş çanta içinde hediyeler verildi.
‘Türk Film Günleri’ kapsamında yarın da ‘Ahlat Ağacı’ filmi gösterilecek. FilmForum’da gösterilen filmleri sinemaseverler ücretsiz izleyebiliyor.

‘Türk Film Günleri’nde çocukların günü

‘Türk Film Günleri’nde çocukların günü

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