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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
07.04.2018 - 18:14, Son Güncelleme:

Türk aktivistten ‘Alman bayraklı tabut’ eylemi

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Türk aktivistten ‘Alman bayraklı tabut’ eylemi

PKK’nın saldırılarında şehit olan polis ve askerleri Almanya’da anlatmak isteyen aktivist Bilgili Üretmen, ilginç bir yol denedi. Üretmen, sembolik olarak hazırladığı Alman bayraklı ve üzerinde Alman askerlerinin fotoğraflarının yer aldığı tabutları, Köln şehir merkezinde sergiledi.

KÖLN’deki Heumarkt Meydanı’nda düzenlenen eylemde sergilenen tabutlar, çevredekilerin şaşkın ve meraklı bakışlarının hedefi oldu. Alman medyasının PKK’yı terör orgütü olarak tanıtmadığını belirten Üretmen, eylemle ilgili şunları söyledi: “Bu eylemle Almanların, şehit haberleriyle üzülen Türkleri anlamasını amaçlıyorum. Buranın halkı bizim terör saldırıları karşısında ne yaşadığımızı maalesef anlamıyor. Şehit haberlerini göstermiyorlar, PKK’nın yaptığı terör eylemlerini göstermiyorlar. ‘Bunlar DEAŞ’a karşı savaştı, bunlar iyi terörist’ imajı veriyorlar. Terörün iyisi kötüsü olmaz.”

Türk aktivistten ‘Alman bayraklı tabut’ eylemi

‘ÇİFTE STANDARDI KINIYORUZ’
“Almanlara afiş dağıtıp terör örgütünün kanlı eylemlerini anlatıyoruz ve onlara diyoruz ki, ‘Bugün burada gördüğünüz tabutlar boş, ancak bizim Türkiye’de tabutlarımız gerçek’. Mecbur kaldığımız operasyonu anlamalarını istiyoruz. Polisi denemek ve halkın bizimle empati kurması için DEAŞ bayrağına benzer bir beze menemen tarifi yazarak eylem yapmaya kalktım, yasakladılar. Ancak aynı polis birkaç kilometre ileride PKK terör örgütüne gösteri izni verdi ve paçavralarını salladılar. Bu çifte standardı kınıyoruz. PKK’yı terör örgütü olarak göstermeyen Alman medyasını protesto ediyoruz.”
Üretmen, ayrıca bu hain teröristlerin ‘gerçek yüzünü’ gösterene kadar, büyük şehirlerdeki önemli meydanlarda, bu tür dikkat çekici eylemlerine devam edeceğini söyledi.

Türk aktivistten ‘Alman bayraklı tabut’ eylemi

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