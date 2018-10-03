Türk aday: İki kızımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiler
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 14 Ekim’de yapılacak eyalet meclisi seçimlerine SPD ve FDP’den aday olan Arif Taşdelen, Bülent Ekrem ve Ümit Sormaz, MÜSİAD Kuzey Bavyera tarafından düzenlenen toplantıda vatandaşlara çalışmalarını ve yapmak istediklerini anlattı.
MÜSİAD Kuzey Bavyera Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yılmazel’in sunuculuğunu yaptığı ‘Bavyera Seçime Gidiyor-Adaylarımız’ adlı programa Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, DİTİB Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Hasan Aslan, CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Rıfat Çolak, MÜSİAD eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
AfD SORUNU NASIL KALKAR
Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Nürnberg-Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Emin Bayram, Türk adayların ellerini sıkarak başarılar diledi.
SPD milletvekili Arif Taşdelen, AfD’nin ülke genelinde ‘hortlamasının’ normal olduğunu belirterek “Biz siyasetçiler halkın gerçek sorunlarına değinir, onların karşısında değil de yanında yer alırsak, AfD sorunu ortadan kalkar“ dedi.
İKİ KIZINI VE EŞİNİ ÖLDÜRÜRÜZ
Evinin posta kutusuna sürekli adresi belli olmayan tehdit mektuplarının bırakıldığını belirten Taşdelen “Adamlar bana, ‘siyaseti bırakmazsan, iki kızlarını ve eşini öldürürüz’ tehditleri savuruyor. Hayatında hiç çalışmadığı belli olan bazı cahiller bana hakaret edip tehditler savuruyor. Eğer ömrünü bu ülkeye adamış Türk toplumuna hizmet götürmek istiyorsak bu tehditlerden korkmamalıyız“ dedi.
İSTERSE KOVSUNLAR MÜCADELEYE DEVAM
Batı Trakya’da yaşadığı dönemlerde Yunan zulmüne ve baskılara uğrayan ve hatta ailesine silahlı saldırı yapılan bir Türk olarak Almanya’daki sorunları çok iyi anlayabildiğini ifade eden FDP Erlangen-Höchstadt Milletvekili adayı Bülent Ekrem ise seçildiği takdirde Kanada ve ABD örneği bir göçmen yasası, çifte vatandaşlık ve Islam dersleri üzerinde duracağını bildirdi.
CSU’dan ayrılıp FDP partisine geçen Ümit Sormaz ise “Zaman zaman parti içerisinde iyi ve kötü günler oluyor ama mücadelemi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyım. Isterse beni partimden kovsunlar“ dedi.
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