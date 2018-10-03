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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
03.10.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Türk aday: İki kızımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiler

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Türk aday: İki kızımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiler

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 14 Ekim’de yapılacak eyalet meclisi seçimlerine SPD ve FDP’den aday olan Arif Taşdelen, Bülent Ekrem ve Ümit Sormaz, MÜSİAD Kuzey Bavyera tarafından düzenlenen toplantıda vatandaşlara çalışmalarını ve yapmak istediklerini anlattı.

MÜSİAD Kuzey Bavyera Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yılmazel’in sunuculuğunu yaptığı ‘Bavyera Seçime Gidiyor-Adaylarımız’ adlı programa Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, DİTİB Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Hasan Aslan, CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Rıfat Çolak, MÜSİAD eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Türk aday: İki kızımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiler

AfD SORUNU NASIL KALKAR
Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Nürnberg-Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Emin Bayram, Türk adayların ellerini sıkarak başarılar diledi.
SPD milletvekili Arif Taşdelen, AfD’nin ülke genelinde ‘hortlamasının’ normal olduğunu belirterek “Biz siyasetçiler halkın gerçek sorunlarına değinir, onların karşısında değil de yanında yer alırsak, AfD sorunu ortadan kalkar“ dedi.

Türk aday: İki kızımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiler

İKİ KIZINI VE EŞİNİ ÖLDÜRÜRÜZ
Evinin posta kutusuna sürekli adresi belli olmayan tehdit mektuplarının bırakıldığını belirten Taşdelen “Adamlar bana, ‘siyaseti bırakmazsan, iki kızlarını ve eşini öldürürüz’ tehditleri savuruyor. Hayatında hiç çalışmadığı belli olan bazı cahiller bana hakaret edip tehditler savuruyor. Eğer ömrünü bu ülkeye adamış Türk toplumuna hizmet götürmek istiyorsak bu tehditlerden korkmamalıyız“ dedi.

İSTERSE KOVSUNLAR MÜCADELEYE DEVAM
Batı Trakya’da yaşadığı dönemlerde Yunan zulmüne ve baskılara uğrayan ve hatta ailesine silahlı saldırı yapılan bir Türk olarak Almanya’daki sorunları çok iyi anlayabildiğini ifade eden FDP Erlangen-Höchstadt Milletvekili adayı Bülent Ekrem ise seçildiği takdirde Kanada ve ABD örneği bir göçmen yasası, çifte vatandaşlık ve Islam dersleri üzerinde duracağını bildirdi.
CSU’dan ayrılıp FDP partisine geçen Ümit Sormaz ise “Zaman zaman parti içerisinde iyi ve kötü günler oluyor ama mücadelemi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyım. Isterse beni partimden kovsunlar“ dedi.

 

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