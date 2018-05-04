Tunahan Kuzu: Almanya'ya geliyoruz
Hollanda’da seçimlerde sürpriz yaparak 3 vekille parlamentoya giren DENK partisinin yeni hedefi Almanya. Parti liderlerinden Tunahan Kuzu, Almanya’ya da geleceklerini söyledi.
DENK partisi Hollanda’daki başarısını, şimdi de yabancı düşmanı parti AfD’nin yükseldiği Almanya’ya taşımak istiyor. Hedef, AfD’yi önlemek. Partinin liderlerinden Tunahan Kuzu, ‘Zeit Online’a verdiği demeçte, hedeflerinin, aşırı sağcı AfD’nin oy patlaması yaşadığı Almanya olduğunu açıkladı. Kuzu, şunları söyledi: “Almanya’ya geliyoruz. Hedefimiz bu. Burada yaşayanlar, uyumdan önce kabul görmeli. ‘Bu Türkler’, ‘Şu Müslümanlar’ diye burada doğup büyümüş insanlar ötekileştiriliyor. 2011’de ABD’deki terör saldırısından sonra Avrupa’da doğan göçmen kökenlilere atıfta bulunuldu. Müslüman oldukları için hep hesap vermek zorunda kaldılar.”
Partinin önde gelen isimlerinden Farid Azarkan ise “DENK, bugün Avrupa’daki kimlik, din ve göç üzerine uyuşmazlığa alternatif. Ekonomi iyiye gidiyor. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı” diye konuştu.
DENK benzeri bir partinin Almanya’da meclise girebilmesi için göçmen kökenlilerin yarısının oyunu alması gerekiyor.
WILDERS’İN OYUNUNU BOZDULAR
Hollanda’da aşırı sağcı Geert Wilders’in yükselişini durduran göçmen kökenlilerin kurduğu DENK partisi, Avrupa’da öteki aşırı sağcı partilerin önünü kesmek için de alternatif olarak görülüyor. DENK, Hollanda’da 14 belediyeden 13’ünde temsil ediliyor ve toplam 24 meclis üyesi var. Ayrıca 150 sandalyeli Ulusal Meclis’te üç milletvekili var.
Rotterdam kentinde belediye seçimlerinde aşırı sağcı Geert Wilders’in oyununu da DENK bozdu. Wilders, Rotterdam’da liste başı adaylığını Essalam Camii önünde açıklayarak olay yaratmak istiyordu. Ancak DENK elini çabuk tutup ve Wilders’ten yarım saat önce caminin önüne giderek, belediye seçimlerine kendilerinin de aday olduğunu açıkladı.
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