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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
04.05.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Tunahan Kuzu: Almanya'ya geliyoruz

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Tunahan Kuzu: Almanya'ya geliyoruz

Hollanda’da seçimlerde sürpriz yaparak 3 vekille parlamentoya giren DENK partisinin yeni hedefi Almanya. Parti liderlerinden Tunahan Kuzu, Almanya’ya da geleceklerini söyledi.

DENK partisi Hollanda’daki başarısını, şimdi de yabancı düşmanı parti AfD’nin yükseldiği Almanya’ya taşımak istiyor. Hedef, AfD’yi önlemek. Partinin liderlerinden Tunahan Kuzu, ‘Zeit Online’a verdiği demeçte, hedeflerinin, aşırı sağcı AfD’nin oy patlaması yaşadığı Almanya olduğunu açıkladı. Kuzu, şunları söyledi: “Almanya’ya geliyoruz. Hedefimiz bu. Burada yaşayanlar, uyumdan önce kabul görmeli. ‘Bu Türkler’, ‘Şu Müslümanlar’ diye burada doğup büyümüş insanlar ötekileştiriliyor. 2011’de ABD’deki terör saldırısından sonra Avrupa’da doğan göçmen kökenlilere atıfta bulunuldu. Müslüman oldukları için hep hesap vermek zorunda kaldılar.”

Partinin önde gelen isimlerinden Farid Azarkan ise “DENK, bugün Avrupa’daki kimlik, din ve göç üzerine uyuşmazlığa alternatif. Ekonomi iyiye gidiyor. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı” diye konuştu.
DENK benzeri bir partinin Almanya’da meclise girebilmesi için göçmen kökenlilerin yarısının oyunu alması gerekiyor.

Tunahan Kuzu: Almanyaya geliyoruz

WILDERS’İN OYUNUNU BOZDULAR
Hollanda’da aşırı sağcı Geert Wilders’in yükselişini durduran göçmen kökenlilerin kurduğu DENK partisi, Avrupa’da öteki aşırı sağcı partilerin önünü kesmek için de alternatif olarak görülüyor. DENK, Hollanda’da 14 belediyeden 13’ünde temsil ediliyor ve toplam 24 meclis üyesi var. Ayrıca 150 sandalyeli Ulusal Meclis’te üç milletvekili var.
Rotterdam kentinde belediye seçimlerinde aşırı sağcı Geert Wilders’in oyununu da DENK bozdu. Wilders, Rotterdam’da liste başı adaylığını Essalam Camii önünde açıklayarak olay yaratmak istiyordu. Ancak DENK elini çabuk tutup ve Wilders’ten yarım saat önce caminin önüne giderek, belediye seçimlerine kendilerinin de aday olduğunu açıkladı.

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