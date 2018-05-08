Trenler çarpıştı: 2 kişi öldü 14 yaralı var
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde iki tren çarpıştı. Kazada iki kişi öldü, 2’si ağır 14 kişi yaralandı.
AUGSBURG kenti yakınlarında meydana gelen kazada yolcu treni, yük treniyle çarpıştı. Kazada ölenlerden birinin yolcu, diğerinin yolcu treninin makinist olduğu açıklandı.
Federal polis 14 kişinin yaraladığını açıklarken yaralılar arasında iki kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.
Pazartesi gecesi meydana gelen kazada yük treninin makinisti ise yara almadı. Kaza yerine gelen kurtarma ekipleri kimi yaralıları çevrede bulunan hastanelere helikopter ve ambulanslarla taşıdı. Tren kazasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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