Trendeki tecavüzcü savcılığa teslim oldu
Bayern Münih maçı dönüşü Mönchengladbach taraftarlarını taşıyan trenin tuvaletinde, adı açıklanmayan 19 yaşındaki kıza tecavüz eden şüpheli, polise teslim oldu.
DAHA önce adam yaralamaktan ceza alan şüpheli, cezaevi savcılığına giderek teslim oldu. Focus’un haberine göre şüphelinin teslim olduğunu ve ifade vermek istediğini polise, avukatı telefonla bildirdi.
Almanya ve Polonya vatandaşı olan şüphelinin Mönchengladbach takımının taraftarı şüphelinin, başka suçlardan dolayı sabıkasının bulunduğu öğrenildi.
Cumartesi günü Bayern Münih ile oynanan lig maçından sonra yaklaşık 500 Mönchengladbach taraftarını taşıyan trende 19 yaşındaki kız, tecavüze uğramıştı. Saldırgan iki günden beri Almanya genelinde aranıyordu.
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