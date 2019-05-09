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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
09.05.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Traktörüyle dünya turuna çıkan Fransız’a görenler bakakaldı

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Traktörüyle dünya turuna çıkan Fransız’a görenler bakakaldı

Fransa’dan traktörüyle dünya turuna çıkan 53 yaşındaki Mare Jardin, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi sokaklarında turlayıp, mola verdi. Fransız turist görenler şaşkınlıktan bakakaldı.

FRANSIZ Fransız Mare Jardin, 1958 model Massey Ferguson traktörü ve arkasında bağlı çekme karavanıyla ülkesinden hareket ederek, dünya turuna çıktı. Avrupa ülkelerini geçerek Türkiye’ye ulaşan Fransız turist, çok sevdiği traktörüyle Malkara ilçe merkezinde sokak turu gerçekleştirdi. İlçe halkı, Fransız turiste samimi bir ilgi gösterip, hatıra fotoğrafı çekildi.

Traktörüyle dünya turuna çıkan Fransız’a görenler bakakaldı

Traktörüyle dünya turuna çıkan Fransız’a görenler bakakaldı

YOLCULUK 1 YIL SÜRECEK
Hayalinde olduğu dünya turunu çok sevdiği traktörüyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mare Jardin, “Fransa’dan uzun bir dünya yolculuğuna çıktım. Birçok ülkeyi görme fırsatım oluyor. Şu an Türkiye’deyim ve güzel bir havası var. Macera dolu, zevkli bu yolculuğu son durak Hindistan’da tamamlayacağım. Fransa’ya dönüşle birlikte bir yılda bitecek. Konaklama ve yeme içmeyi karavanımda yapıyorum” diye konuştu. Mare Jardin, Fransa’dan Hindistan’a düzenlediği sefer için, karavanın üzerinde çizilmiş haritada içerisinden geçeği ülkeleri gösterdi.

Traktörüyle dünya turuna çıkan Fransız’a görenler bakakaldı

 

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