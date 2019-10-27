Thüringen’de zafer Sol Parti’nin ama...
Almanya’da yılın son eyalet seçimine sahne olan Thüringen’de sandık başı anket sonuçlarına göre zafer Sol Parti’nin oldu. AfD’nin, CDU’yi 1 puanla geçerek ikinci sıraya oturduğu eyalette Sol Parti, SPD ve Yeşiller koalisyonunun 5 yıl daha iktidarda kalması zora girdi. Anketlere göre yüzde 5 barajını aşan FDP, kilit parti.
ALMANYA’da yılın son eyalet seçimleri 2 milyon 100 bin nüfuslu Thüringen’de yapıldı. Sandık başı anket sonuçlarına göre 1 milyon 700 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu eyalet seçimlerinin galibi Sol Parti oldu. Başbakan Bodo Ramelow liderliğinde seçime giren Sol Parti, sandık başı anket sonuçlarına göre oyların yüzde 30’unu aldı. Sol Parti, 2014 seçimlerinde yüzde 28.2 oranında oy almıştı.
Sol Parti, SPD ve Yeşiller’le 5 yıldır koalisyon ortaklığı yaptığı Thüringen’de iktidarını sürdürmek istiyor. Kırmızı, Kırmızı ve Yeşiller koalisyonun devam edip etmeyeceği resmi sonuçların açıklanmasından sonra netlik kazanacak. Seçimlerde CDU ve aşırı sağcı AfD, birbirlerine çok yakın oranlarda oy aldı. CDU oyların yüzde 22’sini, AfD ise yüzde 23’ünü almayı başardı. CDU 2014 yılındaki seçimlerde yüzde 33.5 oy alırken, AfD’nin oy oranı yüzde 10.6’ydı.
SPD’NİN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR
SPD’nin oy kaybı Thüringen’de de sürdü. Önceki seçimlerde yüzde 12.4 oy oranına sahip olan SPD’nin oyları yüzde 8’e düştü. Hükümetin küçük ortağı Yeşiller ise önceki seçimlerde yüzde 5.7 olan oy oranını korudu. Oy kullandıktan hemen sonra seçmenle yapılan anket sonucuna göre FDP meclise girmeyi başardı. 2014 yılına göre oyunu artıran FDP, yüzde 5 barajını aşmayı başardı. Bu durumda FDP’nin de arasında yer alabileceği CDU, SPD ve Yeşiller’den oluşan dörtlü koalisyon hükümeti ihtimali doğdu. Almanya’da şimdiye kadar hiç bir eyalette dört partili koalisyon hükümeti kurulmamıştı.
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