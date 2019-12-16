TGD, 25 yaşına giriyor

ALMANYA’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 270 dernek ve birlik TGD çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. TGD’nin yönetim ve temsilciler kurulu, Frankfurt yakınlarındaki Glashütten kasabasında yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Örgütün yıl boyunca yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirildiği ve önümüzdeki yıla ilişkin hedeflerinin ele alındığı toplantıya, Almanya’nın çeşitli bölgelerinden yöneticiler ve temsilciler katıldı. Toplantıda alınan kararların başında TGD’nin 25’inci kuruluş yıl dönünümü, Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün tarihinin de değerlendirileceği bir içerikle kutlanması ve ‘Almanya’daki toplumsal birlikteliğin kuvvetli bir şekilde devam edilmesine yönelik çalışmaların tüm imkânlarla ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi’ geliyor.

Hotel Glashütten’de gerçekleştirilen iki günlük toplantılarda alınan kararlar, daha sonra başta Hessen Türk Toplumu (TG Hessen) üyelerinin de katıldığı müzikli ve yemekli toplu buluşmada değerlendirildi.