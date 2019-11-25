‘Terör örgütünün bir parçası’
Grup Yorum’un, Almanya’nın Köln kentinde cumartesi günü vermeyi planladığı konser, savcılık tarafından yasaklandı. Konser alanına gelenler geri gönderilirken, yasağa gerekçe olarak terör örgütü DHKP-C’ye ait sembol ve propaganda malzemelerinin konser alanında bulunması gösterildi.
GELEN ihbar üzerine konser başlamadan önce etkinlik alanında inceleme yapan polis, Almanya’da yasaklı terör örgütü DHKP-C’ye ait flama ve diğer propaganda malzemeleri buldu. Örgüte ait propaganda malzemelerine el konuldu. Alman Federal İçişleri Bakanlığı, 2017’de Hamburg, Baden Württemberg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet içişleri bakanlıklarına yazı göndererek Grup Yorum’un Almanya’da terör örgütü olarak ilan edilen ve yasaklanan DHKP-C’nin bir parçası olduğunu, bu nedenle de konserlerine izin verilmemesini istemişti.
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