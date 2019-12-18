Televizyon programlarına en çok o katıldı

FEDERAL Meclis’teki sandalye sayısına kıyasla televizyonlardaki açık oturumlarında en fazla temsil edilen parti Yeşiller oldu. Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, bu yıl 10 açık oturuma konuk oldu. Baerbock’u, 9 kez açık oturumlara katılan hükümet ortağı SPD gençlik örgütü Juso Başkanı Kevin Kühnert izledi. En az 5 açık oturuma temsilci gönderen parti ise hükümetin büyük ortağı CDU oldu. CDU 6, Yeşiller 3, SPD 3, Sol Parti 2, FDP lideri bir kez açık oturuma konuk oldu. Aşırı sağ parti AfD Grup Başkanı Alexander Gauland ise 4 kez açık oturuma katıldı.