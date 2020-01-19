Tasarruf sahiplerine kötü haber

CEZA faizi uygulayan bankalar, bu yolla Avrupa Merkez Bankası’na ödedikleri yüzde 0.5 faiz maliyetini tasarruf sahiplerine yansıtmayı hedefliyor. Ceza faizi, gecelik mevduatlar için 100 bin ve daha fazla miktardaki tasarruflardan alınırken, kimi finans kurumları daha düşük miktardaki tasarruflardan da para kesiyor. Tasarruf sahiplerinden para kesintisine gidilip gidilmemesi geçen yazdan beri Almanya’da tartışılıyor. Tartışmaların hararetli olduğu günlerde açıklama yapan Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Markus Söder, bankalara çağrı yaparak küçük tasarruf sahiplerinden ceza faizi alınmamasını istemişti. Söder, 100 bin Euro’dan düşük miktardaki tasarruflardan kesinti yapılmasına da karşı çıkmıştı.

BAKANLIK İNCELEMEYE ALDI

Federal Maliye Bakanlığı da ceza faizinin yasalara uygun olup olmadığını incelemeye başladı. Bakanlık yaptığı açıklamada tasarruflardan kesinti yapan bankaların büyük riske girdiği uyarısı yaptı. Bankaları ceza faizi kesmeye Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları zorluyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası, bankalara sıfır faizle para verirken, bankaların bu parayı kullanmasını istiyor. Kullanılmayan paralardan ise yüzde 0.5 faiz istiyor. Almanya’da önümüzdeki dönemde ceza faizi uygulayacak banka sayısının artması bekleniyor. Ülkede bin 783 banka ve finans kurumu bulunuyor.