Tartışmalı başladı, şenlikle açıldı
İnşaatı 8 yılda tamamlanan Almanya’nın ikinci en yüksek köprüsü Hochmoselbrücke’nin üzerinde şenlik düzenlendi.
160 metre yüksekliğinde 1.7 km uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki köprü 175 milyon Euro’ya mal oldu. Resmi açılışı 21 Kasım’da yapılacak köprüdeki şenliğe çok sayıda kişi katıldı. Şenliğe katılanlar hem manzaranın tadını çıkardı hem de birbirlerinin fotoğraflarını çekti.
Çevreciler, Almanya’nın Ren ve Main Nehri kıyısındaki bölgelerini Benelüks ülkeleriyle bağlayan köprüye, doğayı bozacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Ancak köprünün açılışında protesto gösterileri olmadı.
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