‘Tamam Tamam’ rekor kırdı! 163 milyon...
Türkiye kökenli Alman rap’çi Summer Cem’in ‘Tamam Tamam’ şarkısı rekor kırıyor. Şarkının klibi Youtube’da şimdiye kadar 163 milyon kişi tarafından izlendi. Bu sayı, Alman müzik dünyasına rekor olarak geçti.
ALMANYA’da şimdiye kadar hiçbir rap şarkısı bu sayıda dinleyiciye ulaşmamıştı. Gerçek adı Cem Toraman olan 1983 Almanya doğumlu Summer Cem’in şarkısı, son iki yıldır dillerden düşmezken, en çok da Almanlar tarafından sevildi. Dünyanın birçok ülkesinde izlenen şarkının klibi, Almanya’dan sonra en çok Türkiye’de izlendi. Klibin yaz sonuna kadar 200 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor. Summer Cem ‘Tamam Tamam’ şarkısını 2018 yılının nisan ayında çıkardı.
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