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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: GettyIgames
04.04.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

‘Talimat verdim, okulda başörtüsü yasaklanacak’

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‘Talimat verdim, okulda başörtüsü yasaklanacak’

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme için talimat verdiğini söyledi.

BAKANLAR Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki bütün kız çocuklarının eşit şartlara sahip olması gerektiğini, toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yerinin olmadığını ifade etti. Kurz, “Başbakan Yardımcımla birlikte, Milli Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına ‘çocuk koruma yasası’ üzerinde çalışmaları talimatını verdik. Buradaki ana hedef, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması” dedi.
Söz konusu yasanın çıkartılabilmesi için meclisin üçte iki çoğunluğu sağlaması gerektiğini belirten Kurz, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) de desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘PARTİLERİN SEÇİM VAADİYDİ’
Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı Heinz Christian Strache de yasağın hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu önerinin her iki partinin seçim vaadi olduğunu hatırlattı.
Strache, çıkarılması planlanan yasayla kız çocuklarının 10 yaşına kadar korunmasının öngörüldüğünü savunarak, “Bu dini bir tartışma değil, çocukların farklı nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz” diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Strache, önceki gün bir gazeteye yaptığı açıklamada, ilk ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını önermiş, Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Türk asıllı milletvekili Efgani Dönmez de Strache’nin açıklamalarına destek vermişti.

 

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