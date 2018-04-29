Suntat, Mannheim Maimarkt’ta
Avrupa’daki Türk gıda sektörünün önde gelen markalarından Suntat, Almanya’nın en büyük bölgesel tüketici fuarı Mannheim Maimarkt’ta ürünlerini tanıtıyor.
Mannheim Maimarkt’a iki yıl aradan sonra tekrar katıldıklarını belirten Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Ayrıca başta Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz olmak üzere, şehir idaresinin de şirketlerine çok önem verdiğini belirten Baklan, “Şehir yönetimi, şirketimizi, Mannheim’dan doğan bir marka olduğumuz için, Bauhaus ve Mercedes gibi Rhein-Neckar bölgesinin saygın markalarından biri olarak önemsiyor. Başkan, bir ismi satın almanın değil, onu yaratan ve yaşatan lider kadronun önemine dikkati çekiyor” dedi.
‘TÜKETİCİLER HER ŞEYİN FARKINDA’
Suntat ürünlerinin yanı sıra Avrupa Temsilcisi oldukları Uludağ içeceklerinin de tanıtımını yaptıklarını belirten Baklan, ayrıca yine kendi markalarından ‘Fire Of İstanbul’ enerji içeceğinin de yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.
“Alıştığınız tat, yeni ad: Suntat” sloganıyla yürüdükleri yolda, tüketicinin her şeyin farkında olduğunu belirten Baklan, “Ürünlerimizde kalitenin aynı şekilde devam ettiğinin ve sadece isim değişikliğine gittiğimizin bilincindeler. Tüketicinin bu değişikliğe tepkisi olumlu oldu” diye konuştu.
Suntat ürünleri ve Uludağ içecekleri, Halle 09’da 76 metrekarelik 0915 numaralı stantta tanıtılıyor.
350 BİN KİŞİ BEKLENİYOR
1613 yılından beri düzenlenen Mannheim Maimarkt’ta, bu sene 1400 şirket, 20 binin üserinde ürününü tanıtıyor. 11 gün sürecek ve 8 Mayıs’ta kapanacak fuarı yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Bu arada Baklan kardeşler tarafından 1986 yılında kurulan, ancak en büyük kardeş Muharrem Baklan’ın varisleri ile geçen yıl yaşanan hukuki sürecin ardından şirket, bu sene başından itibaren Suntat markasıyla Almanya pazarındaki yerini korumuştu.
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