Suntat, Mannheim Maimarkt’ta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSuntat, Mannheim Maimarkt’ta
GeriAvrupa Suntat, Mannheim Maimarkt’ta
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Halil HOŞSÖZ / MANNHEIM
29.04.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Suntat, Mannheim Maimarkt’ta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suntat, Mannheim Maimarkt’ta

Avrupa’daki Türk gıda sektörünün önde gelen markalarından Suntat, Almanya’nın en büyük bölgesel tüketici fuarı Mannheim Maimarkt’ta ürünlerini tanıtıyor.

4
  • Suntat, Mannheim Maimarkt’ta
  • Suntat, Mannheim Maimarkt’ta
  • Suntat, Mannheim Maimarkt’ta
  • Suntat, Mannheim Maimarkt’ta
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mannheim Maimarkt’a iki yıl aradan sonra tekrar katıldıklarını belirten Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Ayrıca başta Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz olmak üzere, şehir idaresinin de şirketlerine çok önem verdiğini belirten Baklan, “Şehir yönetimi, şirketimizi, Mannheim’dan doğan bir marka olduğumuz için, Bauhaus ve Mercedes gibi Rhein-Neckar bölgesinin saygın markalarından biri olarak önemsiyor. Başkan, bir ismi satın almanın değil, onu yaratan ve yaşatan lider kadronun önemine dikkati çekiyor” dedi.

‘TÜKETİCİLER HER ŞEYİN FARKINDA’
Suntat ürünlerinin yanı sıra Avrupa Temsilcisi oldukları Uludağ içeceklerinin de tanıtımını yaptıklarını belirten Baklan, ayrıca yine kendi markalarından ‘Fire Of İstanbul’ enerji içeceğinin de yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.
“Alıştığınız tat, yeni ad: Suntat” sloganıyla yürüdükleri yolda, tüketicinin her şeyin farkında olduğunu belirten Baklan, “Ürünlerimizde kalitenin aynı şekilde devam ettiğinin ve sadece isim değişikliğine gittiğimizin bilincindeler. Tüketicinin bu değişikliğe tepkisi olumlu oldu” diye konuştu.
Suntat ürünleri ve Uludağ içecekleri, Halle 09’da 76 metrekarelik 0915 numaralı stantta tanıtılıyor.

350 BİN KİŞİ BEKLENİYOR
1613 yılından beri düzenlenen Mannheim Maimarkt’ta, bu sene 1400 şirket, 20 binin üserinde ürününü tanıtıyor. 11 gün sürecek ve 8 Mayıs’ta kapanacak fuarı yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Bu arada Baklan kardeşler tarafından 1986 yılında kurulan, ancak en büyük kardeş Muharrem Baklan’ın varisleri ile geçen yıl yaşanan hukuki sürecin ardından şirket, bu sene başından itibaren Suntat markasıyla Almanya pazarındaki yerini korumuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Küçük çocuğun katili, kayıp yaşlı akraba mı?

Milletvekili amcadan en acı paylaşım

‘AB dünyanın patronu değil, kainatın küçük ve zayıf bir parçası’

Fatih Akın’ın filmine iki ödül