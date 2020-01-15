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BERLİN
Haber Giriş: 15.01.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Steinmeier Stasi merkezini gezdi

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Steinmeier Stasi merkezini gezdi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, eski Doğu Almanya istihbarat teşkilatı Stasi arşivini ziyaret etti. Steinmeier, göstericilerin 'Baskı Kalesi’ne düzenlediği baskını övdü.

ESKİ Doğu Almanya istihbarat teşkilatı Stasi’nin Berlin Lichtenberg’deki arşivini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, 30 yıl önceki baskına katılanların gösterdiği cesaretin önemini vurguladı. Steinmeier, belgeleri yok etmek isteyen istihbarattan sorumlu bakanlık binasını basan göstericilerin, bu cesareti sonucu belgelerin kurtarıldığını belirtti ve bu kurtarılan belgeler sayesinde bir dikta rejiminin işleyişini görme imkanı bulduklarını kaydetti. Steinmeier, baskına katılanlar için “Onlar baskı kalesine barışçıl baskınla tarih ve demokrasi tarihi yazdılar” dedi. Bu belgeleri acı verici olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier “belgelerin kamuoyuna açılması bir demokrasi hareketi” diye konuştu.

Steinmeier Stasi merkezini gezdi

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