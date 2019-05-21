Spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları da istifa etti
Avusturya tarihinde ilk kez bir başbakanın, cumhurbaşkanından içişleri bakanının görevden alınmasını istemesinin ardından aşırı sağcı FPÖ’lü spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları istifa etti. Eylül ayında yapılması belirlenen seçimlere kadar söz konusu bakanlıklara, uzman ya da üst düzey memurlar getirilecek.
AVUSTURYA’da hükümet ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ile partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un zengin bir Rus ile İbiza’da, partilerine yardım yapılması konusunda yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasıyla başlayan siyasi kriz, FPÖ’lü bakanların istifalarıyla devam ediyor. Strache, önceki gün başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamışt
ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ YAŞANIYOR
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşen Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in de görevden alınmasını istemiş, bu talep ülke tarihinde ilk kez yaşanan bir olay olarak yorumlanmıştı.
Bu gelişmenin ardından ülke medyasında çıkan haberlere göre spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları peş peşe istifa ettiklerini açıkladı.
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