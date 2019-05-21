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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters
21.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları da istifa etti

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Spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları da istifa etti

Avusturya tarihinde ilk kez bir başbakanın, cumhurbaşkanından içişleri bakanının görevden alınmasını istemesinin ardından aşırı sağcı FPÖ’lü spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları istifa etti. Eylül ayında yapılması belirlenen seçimlere kadar söz konusu bakanlıklara, uzman ya da üst düzey memurlar getirilecek.

AVUSTURYA’da hükümet ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ile partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un zengin bir Rus ile İbiza’da, partilerine yardım yapılması konusunda yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasıyla başlayan siyasi kriz, FPÖ’lü bakanların istifalarıyla devam ediyor. Strache, önceki gün başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamışt

Spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları da istifa etti
Herbert Kickl

ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ YAŞANIYOR
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşen Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in de görevden alınmasını istemiş, bu talep ülke tarihinde ilk kez yaşanan bir olay olarak yorumlanmıştı.

Bu gelişmenin ardından ülke medyasında çıkan haberlere göre spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanları peş peşe istifa ettiklerini açıkladı.

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