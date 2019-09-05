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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
05.09.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

SPD gelecek arayışında

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SPD gelecek arayışında

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), kurulduğu 1863 yılından bu yana belki de en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Üst üste seçim kaybeden SPD, 2017’deki genel seçimlerde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ardından girdiği tüm yerel, eyalet ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük kan kaybetti. Genel Başkan Andrea Nahles haziran ayında istifa edince, liderlik koltuğu da Federal Meclis Grup Başkanlığı koltuğu da boş kaldı.

PARTİ şimdi tüm bu zor günleri geride bırakmanın çabası içinde. Federal Meclis Grubu, Berlin’de bugün başlayan ve yarın da devam edecek toplantılarda partinin hedef programını belirlemek için çalışma yürütüyor. Programda, ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’nin Almanya’dan beklediği iklim koruması ve adaletli vergi konuları ele alınacak. Sosyal adalet ve ekonomik yenilikler de iki gün boyunca masaya yatırılacak konular arasında.

SPD gelecek arayışında

Federal Meclis milletvekilleri partinin önümüzdeki yıllarda yapacağı çalışmaları ele alırken, genel başkanlık için başvuruları kabul edilen adaylar da üyelerle buluşmaya başladı. Parti yönetimi gerekli şartları yerine getiren 17 adayın başvurusunu kabul etmişti. Ancak iki aday yarıştan çekilince, geriye 15 aday kaldı. Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange ile Bautzen Belediye Başkanı Alexander Ahrens adaylıktan çekildiklerini açıkladı. İki isim, adaylar arasında bulunan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eski Maliye Bakanı Norbert Walter Borjans ile Federal Meclis milletvekili Saskia Esken’i destekleyeceklerini duyurdular.

SPD gelecek arayışında

22 BULUŞMA DAHA VAR
Önceki akşam Saarbrücken’de gerçekleşen ilk buluşmada adaylar yaklaşık 2 saat 30 dakika konuştu. 700 parti üyesinin katıldığı toplantıda her bir adaya verilen süre yaklaşık olarak 9 dakikaydı. Adaylar, bu süre içinde iklim koruması, işsizlik, vergi, eğitim, dijitalleşme, sosyal güvenlik, partinin koalisyonda kalıp kalmayacağı ve iç güvenlik konularıyla ilgili kendi görüşlerini anlattı. Toplantıya katılan üyeler en çok, iki kez cumhurbaşkanı adayı olan Gesine Schwan ile SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner’i alkışladı. 15 aday, 12 Ekim tarihine kadar Almanya’nın değişik bölgelerinde SPD üyeleriyle 22 kez daha buluşacak. SPD Genel Başkanı aralık ayında yapılacak genel kurulda belli olacak.

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