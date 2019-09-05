SPD gelecek arayışında
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), kurulduğu 1863 yılından bu yana belki de en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Üst üste seçim kaybeden SPD, 2017’deki genel seçimlerde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ardından girdiği tüm yerel, eyalet ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük kan kaybetti. Genel Başkan Andrea Nahles haziran ayında istifa edince, liderlik koltuğu da Federal Meclis Grup Başkanlığı koltuğu da boş kaldı.
PARTİ şimdi tüm bu zor günleri geride bırakmanın çabası içinde. Federal Meclis Grubu, Berlin’de bugün başlayan ve yarın da devam edecek toplantılarda partinin hedef programını belirlemek için çalışma yürütüyor. Programda, ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’nin Almanya’dan beklediği iklim koruması ve adaletli vergi konuları ele alınacak. Sosyal adalet ve ekonomik yenilikler de iki gün boyunca masaya yatırılacak konular arasında.
Federal Meclis milletvekilleri partinin önümüzdeki yıllarda yapacağı çalışmaları ele alırken, genel başkanlık için başvuruları kabul edilen adaylar da üyelerle buluşmaya başladı. Parti yönetimi gerekli şartları yerine getiren 17 adayın başvurusunu kabul etmişti. Ancak iki aday yarıştan çekilince, geriye 15 aday kaldı. Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange ile Bautzen Belediye Başkanı Alexander Ahrens adaylıktan çekildiklerini açıkladı. İki isim, adaylar arasında bulunan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eski Maliye Bakanı Norbert Walter Borjans ile Federal Meclis milletvekili Saskia Esken’i destekleyeceklerini duyurdular.
22 BULUŞMA DAHA VAR
Önceki akşam Saarbrücken’de gerçekleşen ilk buluşmada adaylar yaklaşık 2 saat 30 dakika konuştu. 700 parti üyesinin katıldığı toplantıda her bir adaya verilen süre yaklaşık olarak 9 dakikaydı. Adaylar, bu süre içinde iklim koruması, işsizlik, vergi, eğitim, dijitalleşme, sosyal güvenlik, partinin koalisyonda kalıp kalmayacağı ve iç güvenlik konularıyla ilgili kendi görüşlerini anlattı. Toplantıya katılan üyeler en çok, iki kez cumhurbaşkanı adayı olan Gesine Schwan ile SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner’i alkışladı. 15 aday, 12 Ekim tarihine kadar Almanya’nın değişik bölgelerinde SPD üyeleriyle 22 kez daha buluşacak. SPD Genel Başkanı aralık ayında yapılacak genel kurulda belli olacak.
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