SPD: Büyük koalisyon 2021’e kadar iktidarda
Almanya’da CDU/CSU ile SPD koalisyonun ne kadar iktidarda kalabileceği tartışmalarına SPD’den tepki geldi. SPD Parlamento Çalışma Grubu Başkanı Carsten Schneider, “2021 yılına kadar iktidardayız” dedi.
ALMANYA’DA Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki büyük koalisyonun dağılacağı tartışmaları gündemden düşmezden, SPD’den bu tartışmalara tepki geldi. SPD’nin Federal Meclis Çalışma Grubu Başkanı Carsten Schneider, büyük koalisyonun itibarından çok daha iyi olduğunu söyledi ve “Zaman içinde itibarı gerçekle örtüşecek. Koalisyon 2021 yılına kadar iktidarda” dedi.
YOLA NASIL DEVAM EDİLECEĞİNİ KONUŞACAKLAR
Koalisyon ortaklarının grup başkanları da iki gün sürecek toplantı için bir araya geliyor. CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt ve SPD geçici Grup Başkanı Rolf Mützenich, iki gün boyunca Avrupa Parlamentosu yenilgisi ile SPD lideri Nahles’in istifasından sonra yola nasıl devam edeceklerini konuşacak.
GÜNDEMLERİNDE ÜÇ ÖNEMLİ KONU VAR
Rolf Mützenich, “Biz güven içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önümüzde çok iş var. En başta da tüm bölgelerde vatandaşlarımızın hızlı bir internet ağına kavuşturulması var” dedi. Grup başkanlarının gündeminde hızlı internet ağının yanı sıra dayanışma vergisinin kaldırılması ve yaşlı bakım sorununa getirilecek çözümler var. Koalisyon sözleşmesinde dayanışma vergisinin yarıya düşürülmesi yer alıyor.
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