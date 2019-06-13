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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
13.06.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

SPD: Büyük koalisyon 2021’e kadar iktidarda

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SPD: Büyük koalisyon 2021’e kadar iktidarda

Almanya’da CDU/CSU ile SPD koalisyonun ne kadar iktidarda kalabileceği tartışmalarına SPD’den tepki geldi. SPD Parlamento Çalışma Grubu Başkanı Carsten Schneider, “2021 yılına kadar iktidardayız” dedi.

ALMANYA’DA Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki büyük koalisyonun dağılacağı tartışmaları gündemden düşmezden, SPD’den bu tartışmalara tepki geldi. SPD’nin Federal Meclis Çalışma Grubu Başkanı Carsten Schneider, büyük koalisyonun itibarından çok daha iyi olduğunu söyledi ve “Zaman içinde itibarı gerçekle örtüşecek. Koalisyon 2021 yılına kadar iktidarda” dedi.

YOLA NASIL DEVAM EDİLECEĞİNİ KONUŞACAKLAR
Koalisyon ortaklarının grup başkanları da iki gün sürecek toplantı için bir araya geliyor. CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt ve SPD geçici Grup Başkanı Rolf Mützenich, iki gün boyunca Avrupa Parlamentosu yenilgisi ile SPD lideri Nahles’in istifasından sonra yola nasıl devam edeceklerini konuşacak.

GÜNDEMLERİNDE ÜÇ ÖNEMLİ KONU VAR
Rolf Mützenich, “Biz güven içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önümüzde çok iş var. En başta da tüm bölgelerde vatandaşlarımızın hızlı bir internet ağına kavuşturulması var” dedi. Grup başkanlarının gündeminde hızlı internet ağının yanı sıra dayanışma vergisinin kaldırılması ve yaşlı bakım sorununa getirilecek çözümler var. Koalisyon sözleşmesinde dayanışma vergisinin yarıya düşürülmesi yer alıyor.

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