Solingen’den mesaj verdi: Biz bunu asla hak etmedik
Solingen’de Mevlüde Genç ve Durmuş Genç’i ziyaret eden BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, “Birçok Türk vatandaşımız Almanya’da sadece Türk ve Müslüman oldukları için yakıldılar, öldürüldüler. Biz bunu asla hak etmedik” dedi.
YENİLİK ve Adalet Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri çalışmasının startını Solingen’den verdi. 29 Mayıs 1993’te neonaziler tarafından kundaklanan evlerinde 5 fertlerini kaybeden Genç Ailesini ziyaret eden Yıldız, evlatlarını şehit veren Mevlüde Genç’in hayır duasını alarak yola çıkmak istediklerini söyledi: “Biz, Genç Ailesinin bu derin acısını unutmadık ve unutmayacağız. Özellikle genç nesiller geçmişte Türklere yapılan ayrımcı muameleleri, ırkçı katliamları, kısacası Almanya’daki kendi tarihini iyi bilmeli ve kimliklerine ve değerlerine sahip çıkmalılar. Atalarımız asimile olmak için buraya gelmedi. Anne ve babalarımız Almanya’nın iş gücü ihtiyacı olduğu ve davet edildikleri için geldiler. Onurlarıyla yaşadılar, zor şartlar altında çalıştılar ve Almanya’yı kalkındırdılar. Bunun karşılığı şükran olmalıyken hüsran oldu. Birçok Türk vatandaşımız Almanya’da sadece Türk ve Müslüman oldukları için yakıldı, öldürüldü. Biz bunu asla hak etmedik. Böyle vahşi bir katliamı hiçbir insan hak etmez. Artık uyanmanın vakti geldi. Bu ırkçı saldırılara karşı demokratik şekilde dur demeliyiz. Sesimizi ancak seçimlere katılarak, sandıkta oylarımızla, bizi temsil eden BIG Partimizi güçlendirerek duyururuz.”
‘OYLARIMIZLA DUR DEMELİYİZ’
“AP seçimleri Almanya’daki Türkler için bir onur savaşı olacak. Seçim barajı olmadığı için, Almanya genelinde sadece 150 bin oyla kendinden olan, kendilerini temsil edecek bir milletvekilini Brüksel’e yollayabilecekler. Bu fırsatı kaçırmamalılar çünkü orada bizleri temsil edecek, onurumuzu koruyacak ve savunacak hiç kimse bulunmamaktadır. Aksine orada ırkçı partiler gittikçe güçlenmekte ve çıkardıkları ırkçı kararlarla tüm Avrupa’daki milli meclisleri de etkilemekteler. Bu gidişata oylarımızla dur demeliyiz.”
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