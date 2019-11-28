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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
28.11.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Siyasetteki saygı dili, çatışma diline dönüşüyor

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Siyasetteki saygı dili, çatışma diline dönüşüyor

Almanya’da siyasi kutuplaşma giderek keskinleşiyor. Siyasi tartışmalardaki saygı dili sertleşen, tehlikeli bir hal alan, Almanya’yı nereye götüreceği belli olmayan bir çatışma diline dönüşüyor. Sokağa, sosyal medyaya hâkim olmaya başlayan bu çatışma dili, Federal Meclis’e kadar indi.

Siyasetteki saygı dili, çatışma diline dönüşüyorBAŞBAKAN Angela Merkel, bütçe görüşmelerinde ülkede aşırı sağın geldiği tehlikeli noktaya işaret etmek için, Almanlara, “Ne oluyor bize böyle? Hem de anayasamız 70’inci yılını geride bırakırken” diye sordu. Ancak Merkel’in bu sözlerinin üzerinden daha saatler geçmeden bir milletvekilinin karşısındaki başka bir milletvekiline yaptığı ‘boğaz kesme’ işareti, kamuoyunu dehşete düşürdü.
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Bütçe görüşmelerinde hükümet ortağı SPD milletvekili Johannes Kahrs, aşırı sağ AfD’lilere yönelik, elini boğazına götürerek, “Aşırı sağcılar artık buramıza kadar geldi” dedi. Kahrs, nazilerin zehirli gazla milyonlarca insanı katlettiği gaz odalarına atfen, “Krematoryum külleri bütçenin üzerinde. Hiç utanmıyor musunuz? Sizin gibi aşırı sağcılar bu ülke için büyük bir ayıp” diye seslendi. AfD’nin aşırı sağ kanat milletvekillerinden Beatrix von Storch, Kahrs’ın bu sözleri üzerine öfkeyle elini boğazına götürerek, “Senin boğazını keseriz” anlamına gelen ‘boğaz kesme’ işaretini defalarca yapması kameralara da yansıdı.

Siyasetteki saygı dili, çatışma diline dönüşüyor

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Bu görüntüler sosyal medyayı salladı. AfD’li milletvekili von Storch, gelen tepkiler üzerine, “Milletvekili Kahrs bizim tarafa kafa kesme işareti yaptı. Ben de tüzüğe uyulması çağrısı yaptım” diye kendini savunmaya çalıştı.
Ancak SPD’li milletvekili Kahrs’ın, el işaretini “Buraya kadar geldiniz” anlamında kullandığı, AfD’li milletvekilinin ise Kahrs’a yönelik öfkeyle ve defalarca elini boğazına götürerek, bıçakla kesiyormuş gibi yapması yoruma yer vermeyecek kadar açık.
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Pazartesi günü bir başka benzeri olay daha yaşandı. AfD’nin Federal Meclis Eş Grup Başkanı Alice Weidel, Baden Württemberg Eyaleti’ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, bir izleyiciyi ‘kafa kesme’ işareti yaptı diye salondan attırdı. Ardından da bu görüntüleri içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videodaki görüntüde Alice Weidel kürsüde konuşurken birden bir dinleyiciye parmağıyla göstererek, “Hey siz, at kuyruklu, top sakallı, siz bana kafa kesme işareti yaptınız. Sizin salondan defolup gitmenizi istiyorum. Defolun” diye bağırıyor. Ardından kürsüden inerek yanında korumalarıyla işaret ettiği adamın yanına gidiyor ve korumalar adamı dışarı çıkarıyor. Tekrar kürsüye dönen Weidel, salondaki AfD karşıtlarına “Başka kim kafa kesme işareti yapacaksa, çıksın. Biz düzgün demokratlarız. Defolup gidin. Tiksiniyorum” diye sesleniyor.
Sosyal medyada Weidel’e aşırı sağdan, “Çok iyi yaptın”, “Alice dik dur”, “Kimse sizi durduramaz” diye destek mesajları yağdı.
Ancak Weidel’ın dışarı attırdığı ve ölüm tehdidi diye dava etmek istediği kişi AfD sempatizanı çıktı. Hatta görgü tanıklarının ifadesine göre Alice Weidel konuşurken, kendisini alkışlamış bile. Dışarı atılan kişi sadece öksürük nöbetini bastırmak için eliyle göğsünü ve boğazını bastırmış.
Alice Weidel ölüm tehdidi delili olarak yayınladığı videoyu sildi ve bir suç duyurusunda bulunmayacağı da açıklandı.
Bu tür çıkışlarla AfD’nin hesabı toplumu kutuplaştırmak ve kışkırtmak.
AfD, çok tehlikeli oynuyor.
Almanya’da bastırılmış tehlikeli aşırı milliyetçilik bir cesaretlenirse, onun önünde AfD bile duramaz.

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