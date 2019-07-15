Sırada iklim mültecileri var
Akdeniz’de 41 mülteciyi İtalya’nın Lampedusa Adası’na yanaştırarak mültecilerin hayatını kurtaran 31 yaşındaki Alman kadın kaptan Carola Rackete, Bild gazetesine Avrupa’ya şimdi iklim mültecilerinin geleceğini söyledi.
AFRİKA’YI sömürgeleştiren Avrupa’nın şimdi bu mültecileri almak için tarihi sorumluluğu olduğunu belirten Rackete şunları söyledi: “Şu andaki mülteci sayısı çok az. Ama bu çok daha artacak. İklim sisteminin çökmesi çok sayıda iklim göçüne yol açacak. Avrupa sanayi ülkeleri bazı Afrika ülkelerinde gıda maddelerinin temelden yok olmasına sebep oluyor. İklim değişikliği ve bunun gibi dış etkenler nedeniyle zorunlu bir göç yolda. Bu insanlara biz hayır diyemeyiz. Bu aynı zamanda Avrupa’nın sorumluluğu. Almanya ve başka Avrupa ülkelerinin Afrika’daki durumdan ötürü tarihi bir sorumluluğu var sömürge döneminden beri.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖÇÜ ARTIRACAK
Afrika’da bugünkü iktidar ilişkilerini Avrupa belirledi. Avrupa, Afrika’yı sömürüyor ve burada göçe götüren bir döngü oluşuyor. İktidar ilişkileri ve iklim değişikliği nedeniyle ülkelerinde yaşayamayan mültecileri almak için Avrupa tarihi bir sorumluluk taşıyor. İklim sorunu şimdiden kendini gösteriyor. Bangladeş’te durum çok kötü. Ama adaların su altında kaldığı Pasifik’te ve Afrika çöllerinde de hiç iyi değil. Bugün bunu kimse pek fazla konuşmak istemiyor ama, biz daha büyük bir göç sorunuyla karşılaşacağız.”
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