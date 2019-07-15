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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
15.07.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Sırada iklim mültecileri var

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Sırada iklim mültecileri var

Akdeniz’de 41 mülteciyi İtalya’nın Lampedusa Adası’na yanaştırarak mültecilerin hayatını kurtaran 31 yaşındaki Alman kadın kaptan Carola Rackete, Bild gazetesine Avrupa’ya şimdi iklim mültecilerinin geleceğini söyledi.

AFRİKA’YI sömürgeleştiren Avrupa’nın şimdi bu mültecileri almak için tarihi sorumluluğu olduğunu belirten Rackete şunları söyledi: “Şu andaki mülteci sayısı çok az. Ama bu çok daha artacak. İklim sisteminin çökmesi çok sayıda iklim göçüne yol açacak. Avrupa sanayi ülkeleri bazı Afrika ülkelerinde gıda maddelerinin temelden yok olmasına sebep oluyor. İklim değişikliği ve bunun gibi dış etkenler nedeniyle zorunlu bir göç yolda. Bu insanlara biz hayır diyemeyiz. Bu aynı zamanda Avrupa’nın sorumluluğu. Almanya ve başka Avrupa ülkelerinin Afrika’daki durumdan ötürü tarihi bir sorumluluğu var sömürge döneminden beri.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖÇÜ ARTIRACAK
Afrika’da bugünkü iktidar ilişkilerini Avrupa belirledi. Avrupa, Afrika’yı sömürüyor ve burada göçe götüren bir döngü oluşuyor. İktidar ilişkileri ve iklim değişikliği nedeniyle ülkelerinde yaşayamayan mültecileri almak için Avrupa tarihi bir sorumluluk taşıyor. İklim sorunu şimdiden kendini gösteriyor. Bangladeş’te durum çok kötü. Ama adaların su altında kaldığı Pasifik’te ve Afrika çöllerinde de hiç iyi değil. Bugün bunu kimse pek fazla konuşmak istemiyor ama, biz daha büyük bir göç sorunuyla karşılaşacağız.”

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