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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Twitter
21.01.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

Sinan Selen resmen göreve başladı

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Sinan Selen resmen göreve başladı

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen görevlendirildi. Teşkilatın internet sitesine, BfV Başkanı Thomas Haldenweg’in yardımcılığını yapacak Sinan Selen’in özgeçmişi konularak bugün resmen görevine başladığı ifade edildi.

ALMANYA’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu. Selen’in İstanbul doğumlu ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belirtildi. 2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesinde çeşitli görevlerde bulunan Selen, 2006’da İçişleri Bakanlığına geçerek terörle mücadele dairesinde yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştı. 2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Suç ile Mücadele Daire Başkan Vekili olan Selen, 2016’da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI’nın tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu.
Sinan Selen, tekrar istihbarat teşkilatına bu sefer Başkan Yardımcısı olarak döndü ve görevine resmen başladı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer de teşkilatın Köln’deki merkezini ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi.

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