Şimdi de Schengen’i askıya almak istiyor

Almanya’nın yeni İçişleri Bakanı ve CSU Lideri Horst Seehofer, arka arkaya yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. “İslam Almanya’ya ait değildir” sözleriyle Almanya’da tartışmayı tetikleyen ve tepki çeken Seehofer, şimdi de Schengen’le ilgili sözleriyle yeni bir tartışma başlattı. ARD televizyon kanalına konuşan Seehofer, 6 ayda bir uzatılan ve mayısta süresi biten sınır kontrollerinin ‘belirsiz’ süreyle devam etmesi gerektiğini söyledi.

Seehofer, “AB içinde Serbest dolaşım büyük bir kazanım. Ama bu serbest dolaşım, AB dış sınırlarını etkili biçimde korumayı sağlayabilirse işler. AB dış sınırlarını etkili biçimde korumayı ve kontrolü sağlayamadığı sürece, iç sınır kontrollerini yapmak zorundayız. Halkın güvenliğini sağlamak için iç sınır kontrolleri gerekiyor” diye konuştu.

Seehofer, “Bu görüşünüzü Başbakan Angela Merkel’le paylaştınız mı” sorusuna ise, “Evet” yanıtını verdi.

AB KONTROLLERİ İSTEMİYOR

‘Schengen’ sözleşmesi çerçevesinde 1995’ten bu yana 22 AB üyesi ile üye olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lichtenstein, iç sınır kontrollerini kaldırdı. Almanya, 2015’te yaşanan mülteci krizi üzerine geçici olarak Avusturya sınırında sınır kontrolleri başlattı. Almanya’ya Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de katıldı. Ancak AB, buna istisna olarak izin verdi ve iç sınır kontrollerinin bir an evvel kalkmasını istiyor. Özellikle AB Dönem Başkanı Bulgaristan, iç sınır kontrollerinin kalkması için baskı yapıyor. AB Komisyonu, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramapoulos, “Schengen kalkarsa, Avrupa ölür” diye iç sınır kontrollerinin kalkması için çalışıyor.

HÜKÜMETLE TERS DÜŞÜYOR

Almanya’da yeni kurulan hükümet, AB ile işbirliğini daha çok artırmayı planlıyor. Ancak Seehofer’in ‘Schengen’i belirsiz bir süreyle askıya alma önerisi, hem AB’ye hem de Merkel hükümetine ters düşüyor. Yeşiller ve Sol Parti sorunun Avrupa ile ortak çözülmesi gerektiğini söylerken, sınır kontrollerini başından savunan AfD Eşbaşkanı Jörg Meuthen ise Seehofer’i konuşmakla, ancak iş yapmamakla eleştiriyor.