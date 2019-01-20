Sibirya soğukları geliyor: 4 hafta boyunca donacağız
Almanya’da meteoroloji uzmanları hafta ortasından itibaren ülkeyi etkisi altına alacak Sibirya soğuklarının 4 hafta kadar sürebileceğini, eksi 20 derecelere düşecek sıcaklıklarda yolların bile buz tutacağını duyurarak halkı uyardı.
ALMANYA’DA meteoroloji uzmanları, hafta ortasından itibaren Almanya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava dalgasının sona ereceğini ve Sibirya kökenli soğukların Almanya’yı kasıp kavuracağı uyarısında bulundu. Gece hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşeceğini tahmin eden Meteoroloji Dairesi’ne göre buz gibi hava 4 hafta kadar sürebilecek. Yollar bile buz tutacak.
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